Manoppello, partiti i lavori di messa in sicurezza che permetteranno la riqualificazione dell'area a valle di piazza San Francesco

Nuovo cantiere a Manoppello che permetterà di sistemare un ulteriore tratto del versante occidentale del centro storico. Sono partiti i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del secondo lotto di contrada Boccetto, in un'area interessata da un movimento franoso. Il progetto, per un importo complessivo di 741mila euro, prevede la realizzazione di opere geotecniche di consolidamento sia di tipo rigido che flessibile in continuità con le soluzioni progettuali del lotto a valle del Municipio ultimato nel 2022.

Tra gli interventi in corso di realizzazione: la costruzione di muri di contenimento su pali a valle di piazza San Francesco, opere varie di canalizzazione delle acque sull'area, rilevato in terra system, piantumazione verde e arbusti. I lavori permetteranno anche di ampliare piazza Cipressi e ottenere ulteriori spazi pubblici.

"Con questo secondo lotto di lavori, finanziati dai fondi di Protezione civile – ha spiegato il primo cittadino Giorgio De Luca – oltre a mitigare il rischio idrogeologico e sistemare, come opera consequenziale, anche l'area antistante la sede municipale, proseguiamo il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del centro storico di Manoppello allo scopo di restituire alla collettività una zona sicura e fruibile".

Solo sul versante occidentale del colle cittadino sono previsti investimenti di mitigazione del rischio idrogeologico di oltre un milione e settecento mila euro, cui si aggiunge l'intervento previsto sul fronte orientale per un milione di euro circa la cui gara d'appalto è stata ultimata.