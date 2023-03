Passo falso a Messina per il Pescara

Battuta d’arresto, la prima con il nuovo corso di Zeman in panchina, per il Pescara. La squadra biancazzurra perde di misura, 1-0, il confronto esterno infrasettimanale di Messina, contro la formazione di casa terzultima in classifica alla vigilia di questo turno di Serie C girone C.

A decidere la partita una rete messa a segno nella fase d’avvio del secondo tempo da Balde, su veloce ripartenza dei siciliani a seguito di un pallone perso da Merola.

Un passo indietro per i biancazzurri che non riescono a dare continuità al successo di domenica scorsa in trasferta con la Gelbison, a conferma di un percorso che va avanti tra alti e bassi in campionato.

Nel prossimo impegno per il Delfino sfida casalinga all’Adriatico contro la Turris.

Foto dalla pagina Facebook Pescara Calcio