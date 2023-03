Il comitato abruzzese dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (I.a.p.b. Italia Onlus)

aderisce alla settimana mondiale del glaucoma prevista per il periodo 12-18 marzo 2023.

L’iniziativa ha lo scopo di richiamare l’attenzione dei decisori politici, delle istituzioni in generale e della cittadinanza su una tematica di protezione e prevenzione della vista così rilevante.

Il glaucoma, infatti, é una malattia degli occhi che danneggia il nervo ottico, spesso associato ad un aumento della pressione oculare. Non é una malattia rara in quanto rappresenta la principale causa di cecità irreversibile nel mondo. Colpisce circa 1 milione di persone in Italia, ma almeno la metà non lo sa in quanto presenta i suoi sintomi solo in fase avanzata, quando i danni non sono più recuperabili. Pertanto, è fondamentale fare una diagnosi precoce soprattutto con la misurazione della pressione oculare.

In occasione di questa iniziativa, il comitato abruzzese dell’I.a.p.b.Italia Onlus, presieduto da Antonello Di Deo

, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti

e con la Clinica Oftalmologica dell’ospedale di Chieti, diretta dal professor Leonardo Mastropasqua,

organizza a Pescara, in Piazza della Rinascita, per giorno 18 marzo, nelle ore 10-13 e 15-18, una giornata di sensibilizzazione e prevenzione della patologia del glaucoma, con la distribuzione di opuscoli informativi e l’effettuazione di visite oculistiche gratuite all’interno di una unità mobile oftalmica.



"La settimana mondiale del glaucoma - sottolinea il presidente Di Deo - da l'opportunità al comitato abruzzese dello iapb di riprendere le attività di prevenzione delle patologie oculari sul territorio dopo gli anni di fermo dovuto alla pandemia "