Pescara Calcio: dopo il k.o. con il Messina ecco i gradoni

Mattinata di lavoro per il Pescara di Zdenek Zeman. Dopo la bruttissima sconfitta di ieri pomeriggio rimediata contro il Messina (1-0 gol di Baide) la squadra del tecnico boemo è rimasta in Sicilia, ospite del centro sportivo centro sportivo ASD Leo Soccer di Catania.

Non sono mancati i gradoni, da sempre uno dei metodi di lavoro dell'allenatore di Praga. La squadra ha svolto anche un lavoro di attivazione e partitelle in campo ridotto a uno e due tocchi ad alta intensità. A bordo campo Tommaso Cancellotti in attesa di esami strumentali dopo l’uscita anzitempo di ieri nella partita contro il Messina.

Il Pescara rientrerà questo pomeriggio in Abruzzo con il volo Catania-Roma e successivo spostamento in Pullman, con rientro in città in tarda serata. Domenica si tornerà di nuovo in campo contro la Turris (ore 14:30) questa volta allo Stadio Adriatico dopo le trasferte di Agropoli contro la Gelbison e di Messina.

FOTO: Pescara Calcio