Lavori all'acquedotto Vomano-Giardino: niente acqua a Montesilvano, Silvi e CittÃ  Sant'Angelo

A causa di riparazione urgente su adduttrice principale dell'acquedotto Vomano - Giardino l'ACA comunica la sospensione dell'erogazione idrica per il giorno 22/03/2023 dalle ore 08:00 alle ore 18:00, avvisando che la perfetta normalizzazione su tutta la rete avverrà in tarda serata. Nello specifico, verranno effettuati n.2 interventi sulla condotta adduttrice Giardino DN500 che collega Chieti con Montesilvano.

Il primo intervento, situato in Via Caravaggio Pescara, è di riparazione mentre il secondo intervento situato in Via Verrotti Montesilvano è di sostituzione valvola. Entrambi gli interventi sono necessari per migliorare l'adduzione idrica dell'acquedotto Giardino nella zona litoranea nord. Per poter effettuare entrambi gli interventi si rende necessario chiudere la condotta adduttrice in prossimità del partitore di Montesilvano Sarà assicurata comunque l'erogazione fino a capacità serbatoi.

Montesilvano: circa 7.000 abitanti interessati; Silvi: circa 12.000 abitanti interessati; Città Sant'Angelo: circa 8.000 abitanti interessati.

I COMUNI INTERESSATI

MONTESILVANO: tutto il territorio ESCLUSO Montesilvano Colle, parte di C/da Macchiano e zona Vestina Alta (Villa Carmine). Cali di pressione in zona centro e Via Vestina e traverse.

CITTA' SANT'ANGELO: tutto il territorio ESCLUSO Centro Urbano e zona Villa Cipressi.

SILVI: tutto il territorio ESCLUSA Silvi Alta.