L'annuncio del sindaco Masci: "Dopo Pasqua al via la riqualificazione totale di Corso Vittorio Emanuele"

Dopo Pasqua inizierà ufficialmente la riqualificazione totale di Corso Vittorio Emanuele II. A dirlo è il Sindaco di Pescara Carlo Masci con un post pubblicato sul proprio account Facebook.

Nei prossimi giorni, attraverso una conferenza stampa, saranno diramati i dettagli dei lavori, assegnati alla ditta dopo aver completato la gara d'appalto, non solo per migliorare il manto stradale ma anche per la messa in sicurezza e delle strade e la mobilità sostenibile. Queste le parole del Primo Cittadino: