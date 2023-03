162 anni dall’Unità d’Italia

Il 20.03.2023 l'ANCRI "Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" Sezione Territoriale di PESCARA presente presso il liceo Scientifico "L. da Vinci" per parlare con gli studenti della storia d'Italia e dell'Unita d'Italia che il 17.03.2023 ha compiuto 162 anni.

“Grande successo dell’iniziativa, con una fantastica accoglienza dell’ANCRI, da parte della scuola con studenti attenti ed entusiasti dei nostri messaggi e dei nostri racconti”

Così ha detto Presidente ANCRI PE Uff. Annamaria Di Rita.

Emozionante è stato ascoltare l'inno d'Italia che echeggiava nell'aria maestosamente.

Presente il Sindaco Carlo Masci che ha ringraziato per tutto quello che l'ANCRI ha fatto e fa sul territorio a contatto con i ragazzi. L’invito ai ragazzi di avvicinarsi alle Istituzioni, di non aver paura di tutte le iniziative che loro stessi possono mettere in campo e di dedicarsi al sociale. L'importanza della nuova generazione, la speranza riposta nella loro capacità di costruire cose meravigliose.

Intensa di emozione la testimonianza dell'IMI (Internato Militare Italiano) Sottotenente (t.o.) dell'ARMA dei Carabinieri Abramo Rossi di anni 99 appena compiuti, prigioniero dei nazisti deportato in un campo di concentramento in Austria.

Molto interessanti le relazioni degli storici Prof. Enzo Fimiani e dott. Ermanno De Pompeis che hanno portato dal Museo delle Genti d’Abruzzo due drappi storici e ne hanno spiegato il loro significato ai ragazzi che erano attenti ed incuriositi.

La Vice Preside Prof. Concetta Maiezza e i docenti hanno ringraziato per aver scelto di avere trascorso insieme, nella scuola, questo importante evento storico per l'Italia e gli italiani con l’augurio di festeggiare insieme anche prossimi eventi.

Sono state due ore di storia e di notizie difficilmente riportate nei libri scolastici, ricerche di Storici e testimonianze vissute nel periodo della guerra con grandi dolori e disagi per il popolo italiano.

La Presidente ANCRI PE Uff. Annamaria Di Rita, ha ringraziato il Sindaco, la Scuola per l'accoglienza, i ragazzi per la loro presenza e per la loro attenzione e ha parlato dei Valori della Costituzione quali obiettivi Statutari dell'ANCRI, delle onorificenze, dell'OMRI, del Milite Ignoto ed ha invitato a ragazzi a percorrere la strada della legalità, dell'onestà perché solo così riusciranno ad essere dei bravi cittadini degni della bella Patria Italia.

Molto emozionante il gesto dei ragazzi che in piedi hanno applaudito lungamente e fragorosamente, in segno di riconoscenza e di onore, il Cav. Abramo Rossi dopo la sua esposizione storica e di vita vissuta.

Tante le domande che al termine degli interventi hanno rivolto al Cav. Abramo.

La Presidente ha ringraziato per la collaborazione e partecipazione all'evento i Cavalieri: Mimmo Sarchiapone, Gino Berardi, Antonio De Marco, Graziano Morresi, Rosa Zocco, Di Pinto Bartolomeo, Livio Marinucci, Cutracci Roberto e T.C. Ricordi Antonio.

ANCRI "PARATI SUMUS ITERARE” SIAMO PRONTI A RIPETERE.

Viva l'Italia Viva la libertà, la pace, la democrazia.