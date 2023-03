Sanità: pubblicato il bando per l'assunzione a tempo determinato di infermieri nei Presidi di Pescara, Penne e Popoli

La Asl di Pescara rende noto la pubblicazione di un bando per l'assunzione a tempo determinato di infermieri in possesso di specifica esperienza lavorativa in qualità di strumentista presso la Sala Operatoria da assegnare presso i Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli.

Le domande dovranno essere presentate entro giovedì 30 marzo 2023. I requisiti richiesti per partecipare al concorso sono i seguenti:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1 e comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., salve le ulteriori equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego senza alcuna limitazione temporanea o definitiva alle mansioni proprie del profilo professionale. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuata a carico dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. L’assunzione è subordinata all’idoneità incondizionata alla mansione specifica espressa dal Medico Competente. ) Laurea in Infermieristica appartenente alla classe SNT1 (Professioni Sanitarie Infermieristiche), abilitante alla professione sanitaria di Infermiere, ovvero Diploma Universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.., abilitante all’esercizio della professione di Infermiere, ovvero Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti - ai sensi delle vigenti disposizioni del D.M.S. 27.07.2000 e ss.mm.ii. – al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici; iscrizione all’Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale in uno dei paesi membri dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo di iscriversi all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; ) in possesso di esperienza specifica presso il “Blocco Operatorio” ovvero possesso di formazione universitaria post-laurea specifica;

CLICCA QUI PER IL BANDO