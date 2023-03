Saldi di fine estate: ecco quando inizieranno

Partiranno giovedì 6 luglio 2023 i saldi di fine stagione estiva. Ad annunciarlo è stato l'assessore allo Sviluppo economico e Commercio, Daniele D'Amario:

“Il via libera - spiega D'Amario - è arrivato al termine della riunione della commissione Commercio della Conferenza delle Regioni. L'indicazione del 6 luglio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale, nella prospettiva di un generale adeguamento su tutto il territorio nazionale. In questa sede, è importante sottolineare che la data del 6 luglio è stata condivisa con le associazioni di categoria del commercio.”