Romeo Papa si aggiudica il Contest #BaristaSkill al SARAL

Lo ha ufficializzato la dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro.

“Il Saral Food – ha spiegato la dirigente Di Pietro – è la più grande fiera Agroalimentare e delle Attrezzature Turistico-Alberghiere del centrosud Italia, organizzata da Fiere Service, un vero evento che riunisce le eccellenze del settore ed è dunque un onore e un privilegio per il nostro Istituto essere stati scelti, per il secondo anno consecutivo, per collaborare in diverse sezioni dell’evento. I nostri studenti dell’indirizzo Enogastronomia hanno lavorato nello stand dei Gelatieri Italiani di Eduardo Miscia per la presentazione di una creazione ‘il gelato Ipssar De Cecco’. I ragazzi dell’indirizzo Turistico sono stati presenti nello stand dell'Unione Cuochi per collaborare all'organizzazione dello storico Concorso ‘Lu carrature d'ore’. Infine quindici studenti dell'indirizzo Turistico hanno curato l'accoglienza dell'intera Fiera, gestendo ingressi e organizzazione. E poi per la sezione Competizioni e contest i nostri studenti di Sala e vendita hanno partecipato al contest BARISTA SKILLS presso lo stand UNIVERSAL CAFFE’, chiudendo il corso extracurriculare svoltosi a scuola. Sotto il coordinamento di Leandro Fedele, responsabile della Master Coffe Academy, sette studenti dell’Istituto pescarese qualificatisi nella fase eliminatoria si sono cimentati nella realizzazione del caffè perfetto e del cappuccino decorato con la tecnica della latte art. La giuria, presieduta da Paolo Michetti direttore della testata Bar Abruzzo e Molise e composta dal designer Leo Margiotta e dal Responsabile Commerciale Italia dell’azienda di Moscufo, Cristiano Ortolani, ha valutato con attenzione i lavori redigendo la classifica finale che ha visto al primo posto lo studente Romeo Papa”. Secondo posto per Lorenzo Fedele; terzo posto Braian Lilov; quarto posto per Ilenia Latorre e al quinto posto, ex aequo, Samuele Nota, Fabiana Casciaroli e Stella Pasetti. A supportare i ragazzi, oltre alla dirigente Di Pietro, anche i docenti Alessandro Cocco, Alessandro Perrone e Vincenzo Gambino. Gli altri diciassette studenti che hanno partecipato al corso #BaristaSkill sono Albana Balla, Victoria Fabiano, Selina Loffredi, Sharon Manzi, Antonia Sandar, Marika Verzulli, Francesco Bonanni, Iacopo Boccabella, Enrico Di Florio, Lorenzo D’Ettorre, Francesco D’Andrea, Mattia Pietrangelo, Alessandro Troiano. All'evento conclusivo al Saral hanno partecipato anche Pino Lamonaca direttore Universal Caffè e Natascia Camiscia, amministratore unico Universal Caffè”