OPPORTUNITA' PER TUTTI

Il 22 marzo alle ore 10,00 c/o Tipì (spazio Happy Family) al C.C. Arca di Spoltore, alla presenza della Sindaca Chiara Trulli, verrà presentato il progetto “Opportunità per tutti”, della Protezione Civile Val Pescara, in abbinamento all’associazione Happy Family di Spoltore e La Casa Volante Blu di Francavilla al Mare (CH) nell’ambito delle INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE – RISORSE ADP ANNO 2021 – Regione Abruzzo / Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il progetto mira a contrastare la povertà educativa ovvero l'impossibilità per i minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Nel nostro Paese la povertà educativa priva milioni di bambini del diritto di crescere e di seguire i loro sogni. Il progetto si articolerà con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Spoltore-Caprara, per creare un modello esportabile e spendibile in altri ambiti scolastici del territorio. Le attività si svilupperanno nell’ambito della scuola di infanzia con 11 classi, delle primarie con 16 classi e delle secondarie di I* con 22 classi: verranno promosse attività di laboratorio, riferite ad ambiti di Protezione Civile, Primo Soccorso, per le classi Primarie e Secondarie e ludico- creative ed inclusione di bambini con disturbi dello spettro autistico per le classi dell’infanzia e Primarie, sia nei Vs. plessi sia all’esterno solo per adesione e con il coinvolgimento dei genitori.