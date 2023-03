Il Consiglio di Stato dÃ  ragione al Comune di Pescara: la filovia si farÃ 

La filovia si farà: il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Pescara dopo il blocco dei lavori. Una sentenza storica con il nuovo mezzo che circolerà tra Pescara e Montesilvano. Soddisfatto il Sindaco Carlo Masci, che attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Facebook ha spiegato le motivazioni dell'uso della filovia:

"Cari concittadini, oggi è una giornata storica per Pescara. Voglio dirvelo con il sorriso sulle labbra perché oggi il Consiglio di Stato si è espresso sulla filovia e Strada Parco dando ragione al Comune di Pescara.

Sapevamo di avere ragione-sottolinea il Sindaco - e finalmente potremo andare avanti con i lavori e potremo far partire la filovia, in modo tale che chiunque possa prendere un mezzo pubblico e muoversi per Pescara su percorsi dedicati ai mezzi pubblici come le città che hanno già fatto un salto in avanti rispetto alla mobilità.

Abbiamo la necessità di avere una mobilità pubblica che funzioni-continua Masci- perché Pescara è una città che accoglie ogni giorno 300 mila persone e dobbiamo fare in modo che queste persone arrivino in parte con un mezzo pubblico potendosi muovere in città senza dover fare le gincane con le macchine e questo è l'obiettivo che vogliamo cogliere e ci stiamo arrivando. Il Consiglio di Stato ha detto chiaramente che un mezzo pubblico elettrico abbatte l'inquinamento e decongestiona il traffico.

Questo lo dicevamo da sempre-continua il Sindaco- però ci siamo trovati contro una resistenza forte non solo questa Amministrazione ma anche quelle che si sono succedute, perché ogni Sindaco ha puntato sulla filovia per migliorare la mobilità a Pescara e nessuno c'è mai riuscito. Oramai ci stiamo arrivando, penso che prima della fine dell'anno vedremo transitare i filobus sia sulla Strada Parco che in città, in modo tale che tutti possano muoversi in maniera serena e tranquilla.

Tutto e bene quel che finisce bene-conclude il Sindaco-abbiamo perso troppo tempo però oggi chiudiamo una pagina nera per aprirne un'altra molto più bella, solare, che ci porti al miglioramento della qualità della vita nella nostra città."