Verso Catanzaro-Pescara, Zeman: "Hanno ammazzato il campionato. Noi cercheremo di fare la nostra partita"

Domani si tornerà in campo con il Pescara di Zeman, vittorioso domenica scorsa in casa contro la Turris (3-1) che affronterà in uno stadio "Ceravolo" letteralmente sold-out il Catanzaro dell'ex Vincenzo Vivarini, promosso aritmeticamente in Serie B con 5 turni d'anticipo.

Nel Pescara ancora fuori Gyabuaa e Cancellotti, non è da escludere il rientro in campo di Filippo Pellacani, terzino fuori da 6 mesi a causa di un brutto infortunio rimediato al ginocchio nel riscaldamento prepartita contro il Crotone dello scorso settembre. Così l'allenatore Zdenek Zeman in conferenza stampa:

"E' stata una settimana normale, abbiamo fatto dei passi in avanti e speriamo di mostrarli domani anche a Catanzaro. Sappiamo che incontreremo una grande squadra che ha ammazzato il campionato dall'inizio, proveremo fare il nostro.

Confermare la formazione di domenica scorsa? “Ci sono tutti quelli della settimana scorsa, non ho particolari richieste. Gyabuaa e Cancellotti ancora fuori mentre il resto tutti a disposizione. Per quello che ha detto questo campionato il Catanzaro pare non abbia punti deboli-sostiene Zeman-hanno sbagliato solo la gara di Viterbo. Penso che la formazione ideale non ci sarà mai per la tanta concorrenza che c'è nei posti, dipende dal momento e dalla situazione fisica e mentale.”

Questa settimana di festa per il Catanzaro potrebbe aver alleggerito la situazione? "Da avversario me lo dovrei augurare ma non ci credo. Loro sono forti e dovranno dimostrarlo davanti il proprio pubblico. Da avversario dovrei spaventarmi, spero che la squadra cercherà di fare la propria partita riconoscendo al Catanzaro le proprie qualità. Per me Kraja può fare la mezz'ala bene anche se nella partita precisa, come quella di domenica, è stato più passivo rispetto agli altri centrocampisti. Kolaj è un giocatore con delle qualità, così come le hanno anche Delle Monache e Desogus. Un posto per tre giocatori e per me sono tutti bravi cercando di fare certe giuste.

Pescara favorito per il terzo posto? “Attualmente siamo favoriti perché abbiamo 2 punti di vantaggio-continua Zeman-però sul discorso di quelle squadre che ci inseguono hanno più partite in casa che fuori mentre noi il contrario e bisognerà vedere quanto conterà. Mi auguro che la squadra si esprima al meglio sia in casa che fuori allo stesso livello. Pellacani pronto? ”Sta con noi, si allena e ha delle qualità, magari uno dei pochi che ha ancora qualche acciacco. Non è al 100% ma sarà a disposizione. Vedremo se avrà qualche spazio per la gara di domani.