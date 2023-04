Sei singoli e nuovo tour per il dj abruzzese Francesco Capodaglio

Parte il dieci aprile, proprio dall’Abruzzo, il nuovo tour di Francesco Capodaglio, energico dj abruzzese che avvia così le celebrazioni per i suoi trent’anni di carriera, peraltro con l’uscita di sei nuovi brani, con etichette italiane, tedesche, francesi, olandesi e austriache, fra dance, tech-house e latin-house. E non solo in musica: in questo periodo è stato infatti impegnato in tv, con partecipazioni a Forum, nonché con la cura delle selezioni in Abruzzo e Molise per Ciao Darwin, insieme a Daniele Bonolis, cugino di Paolo Bonolis, celebre conduttore del programma televisivo. Il dj, peraltro, non è nuovo a partecipazioni in tv. Nel 2022 è stato impegnato come concorrente nel reality show Chi vuole sposare mia mamma andato in onda su TV8 e condotto da Caterina Balivo.



Tra maggio e giugno, inoltre, Francesco Capodaglio sarà impegnato come comparsa in un film che vede l’Abruzzo come location. Attivo dal 1993, nel tempo ha lavorato nelle migliori discoteche e nei migliori club, in Italia e non solo.



Nel 2021 ha concepito Puro-Solo vinile, format disegnato sulla propria persona e personalità. Un progetto portato avanti anche l’anno seguente, per chiudere con un totale di quasi duecento date in due stagioni. Ed eccolo quindi di nuovo in console. “La prima tappa del tour in programma per la primavera e l’estate del 2023 è in un luogo a me caro, in Abruzzo - commenta il dj -. Si parte da Ahmar a Roseto degli Abruzzi, dove peraltro sarò resident da maggio a settembre con il mio socio Alex Gobang per il party della domenica pomeriggio. Un posto magico, dalle buone vibrazioni”.



Partecipazioni televisive dunque, nuovo tour e la presentazione di sei nuovi lavori musicali, fra quelli già usciti e gli altri in programma in estate. Tutti con etichette di prestigio nel settore house e dance. La musica di Francesco Capodaglio gira su tutte le piattaforme digitali e in radio. A febbraio è uscito Fresh, edito dall’etichetta discografica francese Check In Recordigs e distribuito dal noto distributore internazionale Housesession di Stoccarda, mentre a marzo è uscito Always hope, primo singolo house del duo Francesco Capodaglio & Alex Gobang, prodotto da dj Ross, uno dei dj più influenti della scena dance Italiana, sulla sua etichetta discografica Bang Record Srl di Seregno. Sempre a marzo è stato lanciato l’altro singolo tech house, Tech planet. Edito dall’etichetta discografica olandese Material Trax e distribuito in tutto il mondo dalla Material Series di Rotterdam. In questi giorni di aprile ecco il singolo singolo latin-house Dame mas, edito e distribuito dall’etichetta discografica tedesca Electric Friends Music GmbH di Herford. La release internazionale contiene una versione remix firmata da Iñaky Garcia noto dj e producer di Ibiza.



A maggio è in programma l’uscita del singolo Dance with groove, su Smilax publishing di Chiusi, etichetta con la quale il dj uscì già nel 2010 con il brano Wonderful you cantato da Adam Clay. La Smilax è una realtà già consolidata nel panorama editoriale italiano, nel cui roster sono presenti: Laura Pausini, Ligabue, Ivana Spagna, Fedez, Paola e Chiara, Robert Miles, Db Boulevard, Moony e molti altri artisti-compositori.In arrivo a giugno, poi, l’altro singolo dance-house, Mountains. Edito dall’etichetta discografica austriaca Seal Network e distribuito in tutto il mondo dalla Aesthete Music GmbH di Vienna.