Nuovo albergo De Cecco a Portanuova, Padovano: "Un lustro alla zona a ridosso del Porto Turistico"

L'annuncio della costruzione del nuovo alberto De Cecco che sorgerà nella zona di Portanuova a Pescara ha riscontrato un grande successo. Anche il presidente della Confcommercio Riccardo Padovano ha espresso un parere positivo sulla nuova opera:

"La costruzione in quella zona di Pescara dell'albergo De Cecco non farebbe altro che arricchire e dare lustro a una parte di Pescara oggetto nel prossimo imminente futuro di una importante opera di riqualificazione e trasformazione con innumerevoli vantaggi per la rinascita di quella parte di città che resta fondamentale per un salto di qualità che la nostra città potrà avere anche nell'ottica della nascita della Nuova Pescara.

L'albergo, con la sua idea progettuale, così come descritto nel corso della presentazione, ha intercettato tutte quelle che possono essere le idee per l'eliminazione delle barriere che riguardano la pica ricettività cittadina. L'albergo potrebbe consentire così a tanti turisti che arriverebbero a Pescara, ma anche a tanti operatori economici e imprenditori di poter usufruire di una strutturata di fatto situata al centro della città, a ridosso del porto turistico e prospiciente il ponte del mare e dunque in quell'area dove il Comune di Pescara a breve si appresta, e mi riferisco a via Andrea Doria, ad una vera e propria opera di riqualificazione con il nuovo porto e con l'opportunità dell'utilizzo delle aree dell'ex Cofa.

In pratica - prosegue il presidente di Confcommercio Pescara - la riqualificazione dell'intera zona di Pescara sud. E dunque in tutto questo, poter leggere dell'approvazione del progetto per la nascita dell'albergo De Cecco, non fa altro che far inorgoglire la città, in questo caso la Confcommercio di Pescara e tutto gli imprenditori commerciali. Io credo che questo progetto sia da lodare perché la realizzazione di questa bellissima infrastruttura nella zona sud e portuale della città potrebbe davvero rappresentare uno dei fiori all'occhiello, oltre che un albergo in più per la nostra città. Credo che conoscendo lo stile e la bravura del Gruppo De Cecco, l'opera possa essere inserita come un ulteriore cartolina e lustro alla rinascita della zona a ridosso di via Andrea Doria e della banchina sud.

La Confcommercio di Pescara - conclude Riccardo Padovano - fa un plauso all'amministrazione che, dopo venticinque anni di chiacchiere e veti, ha ideato una grande operazione che permetterà la creazione di una grande piazza con aree verdi sulla riviera sud, a costo zero per i pescaresi. Come associazione di categoria poi plaudiamo a questa idea progettuale, ritenendo che tra le altre cose oggi, potenziare le strutture ricettive in città, non farebbe altro che arricchire la comunità. Ripeto: un nuovo albergo a ridosso del porto turistico di Pescara rappresenterebbe davvero un salto di qualità".