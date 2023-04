"Bullismo e cyberbullismo: tra prevenzione, consapevolezza e contrasto", questo il tema della seconda tappa del mini tour "Futuro Hub, Connessioni digitali", promosso dal Corecom Abruzzo, il Comitato regionale per le Comunicazioni.

L'evento è in programma venerdì 21 aprile, dalle 9.30, all’Aurum di Pescara: rientra nel partecipato progetto di educazione dei minori all’uso dei media, con particolare attenzione ai pericoli della rete, e sarà una nuova occasione di confronto tra scuole, con studenti ed insegnanti, istituzioni ed esperti.

Interverranno Giuseppe La Rana, presidente Corecom Abruzzo; Michele Cascavilla, presidente Corso di Laurea in Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità, Università G. d'Annunzio Chieti-Pescara; Walter Nanni, regista che presenterà il progetto Cineager; Elisabetta Narciso, dirigente Cosc Abruzzo della Polizia Postale; Giammaria De Paulis, docente Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara. Modera Gaetano Di Tommaso, componente del Cda Corecom.

"Il bullismo oggi si è trasformato in un 'mostro' ancora più spaventoso, che è appunto il cyberbullismo - spiega il presidente del Corecom, La Rana -. Attraverso il web purtroppo chiunque è in grado di diffondere ed amplificare contenuti di una violenza senza argini, causando nelle vittime un profondo senso di inadeguatezza ed impotenza, che spesso può sfociare anche in episodi drammatici. Il fenomeno è molto sentito tra i giovani e ne abbiamo avuto la chiara dimostrazione nel precedente incontro".

Il primo evento, che si è tenuto nella Sala Ipogea del Consiglio regionale, all'Aquila, ha visto la partecipazione di oltre 200 studenti delle scuole medie del territorio, che hanno condiviso timori e preoccupazioni raccontando esperienze personali, ma hanno anche interagito con gli esperti, rivolgendo loro anche domande più tecniche sui nuovi mezzi di comunicazione.

"Un importante avvio per questo 'esperimento sociale' - osserva La Rana -, l'entusiasmo e la partecipazione dei ragazzi ci spingono a portare avanti questo progetto di educazione digitale con una fondata fiducia nelle giovani generazioni che scriveranno il 'futuro' della società".

Anche l'incontro di Pescara potrà essere seguito attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook di Futuro Hub https://www.facebook.com/FuturoHub e su quella del Corecom Abruzzo https://www.facebook.com/corecom.abruzzo .

L'ultima tappa del mini tour del Corecom sarà il 19 maggio a Vasto con un convegno sul tema delle fake news, del sexting e dell’impatto dei nuovi social.