Il ponte di ferro della ferrovia si trasforma in set cinematografico per un film ambientato a Chicago

“In questi giorni il ponte di ferro della ferrovia, che abbiamo riqualificato da qualche mese, è diventato un set cinematografico per un film ambientato a Chicago”.

Parole del sindaco di Pescara, Carlo Masci.

"L'altra sera - aggiunge - la troupe ha finito di girare la scena in cui i due protagonisti del film si gettano dal ponte nel fiume, con un freddo gelido. Il regista, Alessandro Genovesi, mi ha detto che cercava disperatamente un ponte come il nostro, che fosse carrabile e non piu utilizzato per il passaggio dei treni, non riusciva a trovarlo in nessuna parte d'Italia, fino a quando, su un giornale on line, gli è comparsa una foto del nostro ponte. Era proprio quello che cercava, ci ha contattato immediatamente, il resto è venuto da sé. La foto, bellissima e suggestiva, era quella che io avevo postato alla fine dei lavori, con la nuova illuminazione.

Mi ha fatto molto piacere che il responsabile della Produzione mi abbia ringraziato più volte per la disponibilità e l'efficienza che ha riscontrato per le autorizzazioni, per la cordialità dei pescaresi, per il buon cibo dei nostri ristoranti, per la bellezza della nostra riviera e della nostra spiaggia".