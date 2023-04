Addio a Padre Fiore Paglione, fondatore della Corale polifonica di Sant'Andrea

Si è spento, all'età di 95 anni, Padre Fiore Paglione, sacerdote originario di Tornareccio, maestro e fondatore della Corale polifonica di Sant’Andrea.

“Ha dedicato la sua vita alla gente – è il ricordo di monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo della Diocesi di Pescara-Penne – svelando a generazioni e generazioni di abruzzesi, e non solo, il mistero del canto e della musica sacra. Proprio con queste motivazioni, nel 2018, ricevette il Ciattè d’Oro, come segno della riconoscenza dei pescaresi per il suo impegno di fede e per la sua dedizione pastorale”.

I funerali di Padre Fiore saranno celebrati mercoledì 12 aprile, alle 10, nella Chiesa di Sant'Andrea a Pescara.