Sofer Savini Due OMZ pronta per il Giro di Sicilia

Seconda gara del calendario italiano per la Sofer Savini Due OMZ che parteciperà da martedì 11 a venerdì 14 aprile al Giro di Sicilia.

Alla corsa a tappe siciliana, organizzata da RCS Sport, farà il proprio debutto Marco Oliva, atleta catanese doc che, dopo un piccolo trascorso nel ciclismo amatoriale, coronerà il sogno di correre in una squadra professionistica, oltre a provare l’emozione di partecipare in una gara a tappe storica e prestigiosa nella sua terra natale.

In Sicilia prima gara della stagione anche per il talentuoso rumeno Mihnea Harasim, uno dei più giovani atleti in organico (19 anni da compiere il 28 aprile) con due titoli nazionali juniores a cronometro e su strada. Rientrano alle corse l’abruzzese Lorenzo Di Camillo, il greco Nikiforos Arvanitou, l’ungherese Lepold Zoltan, lo statunitense Conor Schunk e il giapponese Soh Narumi che è subentrato al turco Batuhan Ozgur, quest’ultimo rientrato in patria a causa di un lutto familiare.

Per la squadra diretta dal team manager Stefano Giuliani, affiancato dai direttori sportivi Gabriele Di Francesco e Valerio Tebaldi, l’opportunità di onorare al meglio la corsa con la presenza di squadre World Tour e Professional, oltre a ricambiare l’importante invito da parte di RCS Sport.

11/04/2023 1ª tappa – Marsala – Agrigento, 159 km

12/04/2023 2ª tappa – Canicattì – Vittoria, 193 km

13/04/2023 3ª tappa – Enna – Termini Imerese, 150 km

14/04/2023 4ª tappa – Barcellona Pozzo di Gotto – Giarre, 216 km