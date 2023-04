Manoppello, 14 giovani a lezione di biodiversitÃ 

Cercare lavoro o avviare attività in proprio grazie all'economia verde. Nuova tappa del progetto Start Up Green oggi a Manoppello, dove si è tenuto l'incontro con l'agronomo Mario Di Pardo sulla biodiversità vegetale ed animale nel verde urbano. Dopo le riunioni conoscitive e le lezioni online, oggi la prima lezione in presenza per i 14 giovani del Pescarese iscritti al corso di formazione per manutentore del verde che permetterà loro di ottenere gratuitamente la qualifica regionale e acquisire strumenti utili al proprio futuro professionale. Il progetto Start Up Green dell'Ente d'Ambito Distrettuale Sociale n. 17 "Montagna Pescarese" (Ecad 17), finanziato dalla Regione Abruzzo grazie al Fondo Nazionale Politiche Giovanili, di cui Manoppello è l'Ente capofila.

Avviato a gennaio 2023 il progetto, gratuito per tutti gli utenti che hanno risposto all'avviso pubblico, fornirà strumenti per la formazione e la ricerca di lavoro. In particolare, si parlerà di autoimprenditorialità finalizzata all'orientamento verso le opportunità di lavoro offerte dal settore green, di avvicinamento al mondo dell'impresa, di competenze specifiche e forme di sostegno. Inoltre, nell'ambito dell'iniziativa è attivo da inizio anno uno sportello impresa del progetto Start Up Green che darà un servizio di informazione, consulenza, assistenza e accesso a strumenti di finanza agevolata ai giovani dai 18 ai 35 anni del Pescarese interessati a lavorare nell'ambito della manutenzione del verde. Lo sportello è attivo online, in modalità web conference, e in presenza a Manoppello, negli uffici del Gal Terre Pescaresi (via Andrea Costa, 4). Con l'attivazione di un Green Lab, il progetto favorirà, poi, l'accesso a servizi d'informazione e accompagnamento alla fruizione di misure di finanza agevolata di matrice regionale, nazionale e comunitaria per la creazione e lo sviluppo d'impresa.

Partner dell'Ecad 17, lavorano al progetto il team di Best Ideas Srl, ente di formazione accreditato dalla Regione con esperienza professionale nel settore dello start up d'impresa e della finanza agevolata, gli esperti di Enafa, il centro studi che promuove la ricerca scientifica sulle tematiche ambientali composto da agronomi, forestali, architetti Paesaggisti, e il Gruppo di azione locale (Gal) "Terre Pescaresi" che fornisce il supporto logistico.

"Unico in provincia di Pescara e secondo in Abruzzo, Start Up Green è progetto a trecentosessanta gradi in cui crediamo molto – ha detto Giulia De Lellis, assessore alle Politiche sociali del Comune di Manoppello, ente capofila dell'Ecad 17 -. Si tratta, infatti, di un piano integrato, che partendo dalla formazione e, quindi dall'acquisizione di conoscenze tecniche specifiche e riconosciute, è in grado di accompagnare i fruitori in un percorso di conoscenza della cultura d'impresa. In potenza – ha aggiunto De Lellis -, gli stessi giovani che oggi frequentano il corso, potranno, negli anni a venire, lavorare in proprio o in forme cooperative e fornire, per esempio, servizi nei 22 Comuni dell'Ecad 17; anche in considerazione del fatto che negli enti spesso non ci sono figure specifiche in grado di svolgere lavori di potatura o manutenzione del verde".

Per contattare lo sportello impresa, la cui referente è la dottoressa Maria Cicchitti, sarà possibile scrivere all'indirizzo e-mail sportelloimpresamanoppello@bestideas.it oppure telefonare ai numero 338 2811920 e 085 49221. L'Ecad 17 è composto da 22 Comuni della provincia di Pescara (Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Tocco da Casauria, Torre de Passeri e Turrivalignani).