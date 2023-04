"Gioca con Noi, facciamo squadra", il progetto per la promozione del calcio femminile

Parte il nuovo progetto di promozione e diffusione del calcio femminile della LND Abruzzo, in sinergia con il Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale, rivolto alle scuole.

Si chiama “Gioca con Noi, facciamo squadra” ed è un torneo di calcio a 8 in cui s’incontreranno Istituti Scolastici di primo e secondo grado aderenti al progetto stesso, inizialmente su scala provinciale e poi regionale, con una giornata dedicata alle finali tra le vincenti dei tornei provinciali, in programma all’Aquila a fine maggio. Una giornata conclusiva che prevede anche il convegno annuale “Il calcio femminile, per noi una questione di cultura”.

Obiettivo del progetto è promuovere il calcio femminile, favorendo lo sviluppo di “una nuova cultura calcistica nelle future generazioni”, nell’ottica dell’integrazione e dunque nel rispetto della diversità di genere. L’idea prevede una serie di azioni educative integrate rivolte ad affrontare i valori del nostro calcio, quali il rispetto reciproco, quello della lealtà e della legalità, la coesione e l’inclusione sociale, la sportività e il fair play, nonché ovviamente favorire l’attività motoria di base del Calcio a 8 o a 11.

La soddisfazione di Ezio Memmo, presidente LND Abruzzo: “Lavorare in perfetta linea con l’Ufficio Scolastico Regionale è un passaggio naturale per la crescita del nostro calcio. Partire dalle bambine è una strada segnata se vogliamo dare un futuro al calcio femminile abruzzese. Questo è il momento per dar vita a progetti nuovi e di lunga visione, di idee ne abbiamo tante, la prima edizione di questo Torneo scolastico si inserisce in un insieme di attività che ci vedono già in campo con altre iniziative. Ringrazio Antonello Passacantando per essere al nostro fianco”.

Per Antonello Passacantando, coordinatore Educazione Motoria, Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo: “Collaborare con le Federazioni in progetti che abbiano a cuore la crescita dei nostri e delle nostre giovani è per noi un valore aggiunto. Da questo anno scolastico in corso con la LND Abruzzo abbiamo avviato una bellissima sinergia proprio a partire dal calcio femminile. L’interazione tra più attori è importante per raggiungere l’obiettivo, ossia far sì che le ragazze svolgano attività fisica anche fuori dall’orario scolastico”.

Per la responsabile Calcio femminile della LND Abruzzo, Laura Tinari: “Il rapporto con il mondo scolastico è uno dei capisaldi del progetto di crescita calcio femminile dei prossimi anni nella nostra regione. Intendiamo coinvolgere le studentesse di tutte le età e il corpo docente in attività di sensibilizzazione che prevedono sia azioni culturali che in campo, solo così potremmo far nascere e crescere una nuova generazione di giovani calciatrici appassionate e impegnate”.

Di seguito il calendario delle fasi provinciali:

Teramo, venerdì 28 aprile ore 9.00, Stadio “G. Bonolis”

Pescara, martedì 2 maggio ore 9.00, Antistadio “A. Flacco”

Chieti, data in via di definizione, Campo sportivo Celdit

L’Aquila, lunedì 15 maggio ore 9.00, Campo Federale