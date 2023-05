Arriva il Giro d'Italia: il Comune di Pescara dispone limitazioni di sosta alla viabilitÃ 

Via della Riviera Nord in ambo i lati dal Confine comunale con Montesilvano fino alla Nave di Cascella:

Via Lungomare G. Matteotti in ambo i lati fino all'incrocio con la Via U. Foscolo;

Via U. Foscolo, Via Venezia e Via Chieti in ambo i lati;

Rotonda Piazza Martiri Dalmati e Giuliani tutta;

Ponte D'Annunzio in ambo i lati,

Piazza Garibaldi tutta;

Via G. D'Annunzio da Piazza Garibaldi all'incrocio con la Via Conte di Ruvo in ambo i

lati;

Via Conte di Ruvo in ambo i lati dall'incrocio con la Via G. D'Annunzio all'intersezione con la Via Lago di Campotosto;

Largo Eugenio Sirolli tutto e la Via Tiburtina Valeria in ambo i lati fino al confine comunale con San Giovanni Teatino.