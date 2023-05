Giro d’Italia, l’attesa sta per terminare per la partenza dalla costa dei trabocchi

È l’evento più atteso di questa primavera per l’Abruzzo e, in particolare, per la costa dei trabocchi che ospiterà la partenza e le prime tappe. Il Giro d’Italia di quest’anno partirà dalla costa abruzzese coinvolta, già da settimane, nell’organizzazione, in numerosi eventi che hanno coinvolto istituzioni, enti e associazioni e coloratissimi addobbi sulle strade(in quest’articolo pubblichiamo alcune foto di Ortona). Trabocchi colorati di rosa per l’occasione, eventi in ricordo di Alessandro Fantini (storico ciclista di Fossacesia) e tanti altri che puntano alla valorizzazione delle ricchezze e delle peculiarità della costa dei trabocchi.

L’attesa ormai volge al termine, il count down per l’ora X sta per giungere al momento culmine. Sabato 6 maggio, tra due giorni, si partirà da Fossacesia Marina per giungere ad Ortona, tappa interamente sulla costa dei trabocchi. Il 7 la seconda tappa partirà da Teramo per concludersi ancora sulla nostra costa a San Salvo. L’8 maggio, al termine di questa attesissima tre giorni, la Carovana Rosa partirà da Vasto per lasciare l’Abruzzo e giungere a Melfi. Il 12 maggio il Giro d’Italia tornerà in Abruzzo per la tappa Capua-Gran Sasso. Si tornerà sulla “cima Pantani”, sulle montagne che videro il Pirata protagonista di una tappa entrata nella leggenda del ciclismo. Era il maggio 1999, una tappa epica in cui Pantani con una fuga solitaria per chilometri entrò nella storia nel ciclismo regalando emozioni che ancora oggi rimangono nei cuori e nelle menti. “Brividi d’emozione: di quelli che un giorno si dirà, io c’ero” riportò il giorno dopo un articolo di Repubblica, Pantani sbucò nella nebbia solitario e chi quel giorno era a Campo Imperatore serberà per sempre nel cuore un ricordo indelebile i cui brividi d’emozione saranno eterni.

«Sabato 6 maggio sono previsti due eventi in mare che si fondono: parte da Pescara e arriva a Vasto organizzata dal Circolo Nautico Pescara (Cnp2018) e dal Circolo Nautico Vasto la classica “Regata dei Trabocchi Banca Generali Cup” che sarà caratterizzata quest'anno da un guidone rosa in onore del Giro» e «poi, nel tratto di mare tra Fossacesia e Ortona» la regata si unirà «ad una sorta di max-raduno nautico, il “Raduno del Giro in Mare”, al quale partecipano armatori e amatori su svariate tipologie di imbarcazioni, dalle barche a vela a quelle a motore, dai kayak ai Sup e ai gommoni. Tutti contraddistinti dai colori rosa che svetteranno su ogni scafo» riporta il comunicato inviato dal Circolo Nautico di Pescara dopo la presentazione di quest’evento. Organizzato dal Circolo pescarese e dal Circolo Nautico Vasto, a Marina di Vasto le imbarcazioni delle veleggiata verranno ospitate nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio e le premiazioni avverranno nel ristorante Italo Ferri di Vasto.

A Fossacesia la partenza del Giro d’Italia sarà salutata dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese e dal Coro dell’Università D’Annunzio. Nel comune che ospiterà la grande partenza è stata organizzata la “Notte Rosa” con una festa sul lungomare. Un ricco cartellone di iniziative sono in corso già in questi giorni a Vasto Marina e nel centro storico. Altri appuntamenti, già nelle scorse settimane, sono state realizzate a Fossacesia, Rocca San Giovanni e altri comuni.