Sottocosta raddoppia: il 6 e il 7 maggio 2023 torna il Salone Nautico

Buone notizie per gli appassionati del mondo del mare e della nautica: sabato 6 e domenica 7 maggio è in programma un nuovo appuntamento con Sottocosta, il Salone Nautico del Medio Adriatico. Dopo la tre giorni che lo scorso fine settimana ha visto il porto turistico Marina di Pescara animarsi con 64 stand provenienti da 10 regioni italiane e un ricco calendario di seminari, convegni, presentazioni, attività all'aperto e laboratori per bambini, domani e domenica, dalle 10 alle 20, la manifestazione fieristica farà il bis. E anche in questa occasione, l'ingresso sarà gratuito.

Alla luce del successo del Salone, infatti, la Camera di Commercio Chieti Pescara e il Marina di Pescara, che organizzano la manifestazione con la collaborazione tecnica di Assonautica Pescara Chieti, hanno deciso di prolungare la durata della fiera, aggiungendo un intero fine settimana. Un'occasione che gli organizzatori hanno voluto concedere a quanti, anche per via della pioggia di sabato e del primo maggio, non hanno avuto la possibilità di visitare l'esposizione e di apprezzarne gli incontri di interesse nazionale e internazionale. Al fianco degli organizzatori, come sempre, anche gli enti e le associazioni patrocinanti: Consiglio regionale d'Abruzzo, Assonat, Confindustria Nautica, Assonautica Italiana e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale.

Anche in questo primo fine settimana di maggio, il pubblico potrà visitare l'ampia esposizione che vede in vetrina numerose imbarcazioni, gommoni, canoe, kayak, sup, surf, wing foil, motori marini, moto d'acqua e motori elettrici, editoria nautica, accessori per la nautica, abbigliamento nautico, charter e vacanze in barca, attrezzature per sub, elettronica e tanto altro.

E come sempre, Sottocosta sarà arricchito da diversi incontri e attività rivolti ad adulti e bambini e con una grande novità che si inserisce all'interno del Salone delle idee e dell'innovazione nella nautica, ideato e curato dall'architetto Claudia Ciccotti Giammaria. L'iniziativa, dal titolo "fieraMente" è tesa a valorizzare il talento, la creatività e la capacità di lavorare in team dei giovani studenti di architettura, design e ingegneria. FieraMente è una full immersion nella progettazione di una copertura per l'area espositiva del Marina di Pescara che vedrà gli studenti impegnati a progettare nel Padiglione Becci da sabato 6 a domenica 7, divisi in gruppi di lavoro e assistiti da docenti/tutors. I progetti realizzati saranno proiettati domenica 7 maggio nell'area convegni del Padiglione (iscrizioni sabato ore 10, partecipazione gratuita).

Sempre all'interno del Padiglione Becci, durante le due giornate di Salone, sono previsti incontri dedicati al mondo dei sup e dei wing foil, all'importanza del corso SRC-GMDSS per il futuro del diporto, al progetto "Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto" promosso dal Ministero del Turismo e da Assonautica Italiana e all'evento nazionale di vela "Barcolana" e agli appuntamenti in Adriatico che lo anticiperanno.

Uno spazio sul palco del padiglione espositivo sarà riservato anche al Centro studi cetacei che anche in questo fine settimana consentirà di poter vedere da vicino le tartarughe salvate e curate, prima del loro rilascio in mare che potrà essere seguito gratuitamente a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione da Assonautica Pescara Chieti (posti limitati, prenotazioni in fiera).

Particolare attenzione sarà riservata anche alle immagini, con la proiezione del documentario Salsedine, sabato alle 19, promosso dai tra Flag abruzzesi (Costa di Pescara, Costa dei Trabocchi e Costa Blu) nell'ambito del progetto di cooperazione "Patrimonio culturale della Pescara" che prevede, tra le diverse attività, anche l'iter di candidatura della pesca con attrezzi artigianali nella lista del patrimonio culturale immateriale Unesco. Proiezioni di video saranno anche a cura della casa editrice Il Frangente, con una testimonianza di un viaggio intorno al mondo della durata di 16 anni, e della Lega Navale di Ortona con il documentario "The secret garden" sulla vita sott'acqua. Non mancheranno, infine, i laboratori per i bambini, le uscite in barca per il "battesimo del mare" e gli aperitivi in mare al tramonto.