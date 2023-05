Allo stadio Comunale di Manoppello 200 ragazzi dell'istituto Comprensivo parteciperanno alla "Festa dello Sport"

Gioco, sport e inclusione per il ribadire i valori della condivisione, dell'educazione all'altro. Saranno oltre duecento i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Manoppello protagonisti, nella mattinata di giovedì 18 maggio, della Festa dello Sport. L'iniziativa è promossa dall'Istituzione scolastica ed è curata dai docenti Angelo Albano, Cristina D'Orazio e Stefania Cornacchia, con la collaborazione dell'associazione Alda e Sergio di Pescara, presieduta da Massimo Parenti, che si occupa di assistenza socio-sanitaria per bambini con disagio sociale e il patrocinio dei Comuni di Manoppello, Lettomanoppello e Serramonacesca.

Dalle ore 9.30, duecentotrentacinque studenti delle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si cimenteranno in giochi sportivi a squadre (gara dei tre sport, staffetta a squadre e lancio del vortex) sul campo dello stadio comunale di Lettomanoppello, che si trasformerà in una gioiosa arena sportiva dopo la cerimonia di apertura affidata alla musica con i ragazzi, diretti dall'insegnante Eugenio Blasioli, che si esibiranno in alcuni brani, a cominciare dall'Inno Nazionale.

"Torneremo a vivere grandi emozioni e tutti insieme, dopo gli anni difficili della pandemia – ha spiegato la dirigente scolastica Maria De Sanctis – Saranno il gruppo e la squadra ad emergere attraverso giochi nei quali sarà garantita la partecipazione di tutte le ragazze e i ragazzi, senza alcuna esclusione. Con questa iniziativa che parla al territorio e vede la collaborazione fattiva dell'Ets Alda e Sergio di Pescara e delle amministrazioni comunali, ovvero dei tre comuni di residenza dei nostri alunni, - ha aggiunto la dirigente - vogliamo avvicinare i giovani alla pratica sportiva, senza escludere nessuno e affermare, quindi, un nuovo modo di vivere lo sport che è, appunto, interazione con gli altri, occasione di confronto con l'unicità di ognuno. Partecipare, divertirsi, stare insieme giocando in modo attivo: non c'è un modo migliore per crescere i nostri giovani, educandoli alla vita e al rispetto per sé e per gli altri, per l'ambiente. Con questa festa dello Sport, che abbiamo pensato itinerante e che ripeteremo nei prossimi anni nei diversi Comuni, saluteremo anche l'anno scolastico che volge al termine e ribadiremo la valenza educativa e formativa della pratica sportiva".

A giochi conclusi, si terrà la premiazione con la consegna di simbolici riconoscimenti a tutti i ragazzi.