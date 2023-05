Ecomob, al via la sesta edizione

Al via in pieno centro città a Pescara la sesta edizione di Ecomob, il primo grande evento di cultura sostenibile del centro sud Italia, che dà appuntamento dal 12 al 14 maggio, tutti i giorni dalle 10 alle 21, con ingresso gratuito. L’area dell’expo si estende fra corso Umberto e piazza della Rinascita.



Si comincia dunque alle 10 di domani con la cerimonia di apertura e i saluti istituzionali. Alle 11, percorso formativo con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, a cura di Legambiente, università d’Annunzio dipartimento Habitat sostenibile e Arta-agenzia regionale per la tutela ambientale.