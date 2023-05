Continua a cadere l'acqua sulla città di Pescara.

Dalla giornata di ieri, 17 maggio, si registrano piogge incessanti in città e provincie, come ad esempio a Montesilvano, dove presenta aree allagate in alcuni tratti di strade, rendendo difficoltoso soprattutto il passaggio delle auto.

Il maltempo, come riportato dal meteo dell'Aeronautica Militare, dovrebbe persistere nelle prossime ore, anche se dal primo pomeriggio di oggi è prevista un'attenuazione.