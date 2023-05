Il mercato rionale dei Colli torna nella sua sede originale

Nella mattinata di oggi il Vicepresidente della Commissione Mobilità Alessio Di Pasquale ha effettuato un sopralluogo presso il mercato dei Colli, tornato nella sua sede originale su parte di via Di Sotto, su Largo Madonna dei Sette Dolori, dinanzi alla Basilica, e su strada Vecchia della Madonna.

"Decine e decine oggi i cittadini che sono tornati ad affollare i banchi vendita, esprimendo piena soddisfazione per il ripristino del mercato nella collocazione originaria, ma meglio organizzata rispetto al passato sotto il profilo della sicurezza, ovvero lasciando liberi i corridoi di passaggio e le vie di fuga e soprattutto senza intralciare mamme e bambini nell’orario di ingresso e di uscita dalle scuole del quadrilatero, né l’accesso nella Basilica-ha detto Di Pasquale-Abbandonata per sempre, dunque, la soluzione temporanea che per tre anni, ha imposto il trasferimento nei posteggi allestiti in emergenza Covid nel parcheggio del Conad di via Di Sotto, soluzione utile al momento, ma assolutamente provvisoria. Il ringraziamento va ovviamente agli Uffici comunali, con il dirigente Lanfranco Chiavaroli, che negli ultimi tre anni hanno lavorato in modo costante per garantire una sistemazione dignitosa al mercato, assicurandone la sopravvivenza, dando sempre la massima disponibilità nel dover apportare modifiche o aggiustamenti, ma anche agli stessi commercianti ambulanti per la collaborazione e la pazienza dimostrate.

“Tre anni fa – ha ricordato il VicePresidente Di Pasquale – anche Pescara è stata travolta da un’emergenza sanitaria senza precedenti, l’epidemia da Covid-19 che ci ha imposto l’adozione di misure straordinarie per fronteggiare e superare il momento, a partire dall’esigenza di garantire il distanziamento sociale tra utenti. Una necessità che, inevitabilmente, si è riversata anche sulla gestione dei mercati rionali, come quello dei Colli: la vecchia posizione originaria non era compatibile con il distanziamento, le bancarelle che, per necessità logistiche, condividevano gli stessi spazi, attaccate le une alle altre, abituate alle folle di utenti tra i banchi, un mondo e un’organizzazione commerciale che, in quello specifico momento, non era più utilizzabile.

In quei giorni ci siamo ritrovati con l’urgenza di trovare subito un’area più grande in cui trasferire il mercato e la scelta è inevitabilmente caduta sul parcheggio del Conad in via di Sotto, una scelta sicuramente non comoda per tanti utenti, specie i più anziani, abituati a scendere sotto casa per comprare frutta e verdura e girare a piedi tra le bancarelle, e che di colpo si sono ritrovati a dover obbligatoriamente prendere l’auto privata per raggiungere gli ambulanti di fiducia da una vita. Scomoda quella dislocazione anche per tanti operatori, che non hanno guardato di buon occhio la soluzione adottata, comunque accettata seppur a malincuore. Per non parlare dell’imbarazzo dei titolari del supermercato che comunque si sono ritrovati con il parcheggio praticamente bloccato per mezza giornata ogni settimana con un danno economico sia per l’attività commerciale che per molti ambulanti.

Oggi è giunto finalmente il momento di voltare pagina: l’emergenza Covid è finita e siamo stati nelle condizioni di riportare il mercato rionale nella sua dislocazione originaria nella versione pre-Covid, con delle modifiche che lo hanno reso non solo sicuro sotto il profilo della viabilità, ma anche più attraente per la clientela. Degli 85 ambulanti originari oggi sono rimasti solo 62 assegnatari, un alleggerimento che ha permesso di ricostituire un mercato più snello, dando spazi più comodi agli operatori, e anche più facilmente controllabili da parte della Polizia municipale. Meno posteggi significano anche corridoi liberi per assicurare facilmente l’accesso ai condomini delle vie interessate e ampia area di rispetto dinanzi alla scuola elementare di Largo Madonna.