Inaugurato a Pescara il nuovo e rinnovato reparto di Nefrologia e Dialisi, Pignoli: "Un importante risposta alle esigenze dei malati"

Questa mattina all'Ospedale civile "Spirito Santo" di Pescara si è tenuta la cerimonia di apertura del nuovo e rinnovato reparto di Nefrologia e Dialisi presieduto dal dottor Campanella. Il capogruppo al comune di Pescara Massimiliano Pignoli, presente questa mattina, nei mesi scorsi aveva chiesto a gran voce un nuovo reparto con più posti e in locali più adeguati:

"Si avvera un sogno per noi pazienti perché effettivamente fino a ieri le condizioni dei pazienti nel reparto non erano le migliori sotto l'aspetto della sistemazione così come avevo anche detto in passato. Devo però ringraziare i medici infermieri e Oss di questo reparto perché quando quattro mesi da scoprirono il problema che avevo, nelle mie degenze ho potuto contare sulla grande professionalità e umanità del personale. Una umanità che hanno buon tutti i degenti e che fa loro onore. Io oggi torno in reparto e sono però contento di poter con gare si queste figure mediche di grande professionalità. Sono contento però che c'è questo rinnovato e più funzionale reparto. Non è stata semplice ma alla fine siamo riusciti ad ottenere quello che occorreva per i degenti di Nefrologia e dialisi".

Il nuovo reparto si trova al secondo livello (piano rialzato) della Palazzina C (palazzo rosso), con ingresso di fronte la Farmacia Ospedaliera.L'Unità nefrodialitica dell'Ospedale di Pescara è la maggiore nella Regione Abruzzo per il numero delle prestazioni eseguite e per numero di pazienti affetti da nefropatie terminali. Si ricorda che da tempo è attivo il 3° turno notturno di terapia dialitica. È tra le maggiori del centro Italia ed è anche l'unica della regione in grado di eseguire tutte le prestazioni nefrologiche e dialitiche diagnostiche e terapeutiche invasive e chirurgiche nel suo interno. Il reparto consta di n. 10 posti letto ordinari, n. 2 per il Day Hospital, n. 2 posti per l'emodialisi di pazienti acuti.

Le attività si svolgono presso le sezioni in cui si articola la struttura: Nefrologia (clinica delle malattie renali), Dialisi 1 e 2, sala emergenze, Ambulatorio Dialisi Peritoneale e Nefrologia interventistica. Si registrano prestazioni con valorizzazione pari a circa 13 milioni di euro l'anno utilizzando la migliore tecnologia attualmente disponibile. Sono circa 6.000 gli accessi all'anno in Day Hospital e SDAC. Si attua il Cup di 2° livello, ossia si prescrivono e si prenotano le prestazioni che scaturiscono dalle visite effettuate, attuando in tal modo la vera presa in carico del paziente