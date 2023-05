Holidu: Roccaraso nella top ten tra i piccoli centri piÃ¹ gettonati d'Italia

Holidu, il portale per la prenotazione di case e appartamenti per le vacanze sia estive che invernali ha stilato una classifica sui piccoli centri più gettonati d'Italia come mete turistiche. Roccaraso si piazza all'ottavo posto, alle spalle di Positano (primo), San Vito lo Capo, Portofino, Maratea, Amalfi, Bormio e Courmayeur.

Secondo Holidu il prezzo medio per l'alloggio nella provincia aquilana è di 211 euro. In questa classifica, composta in totale da 30 località italiane, compare Castel del Monte, al 18° posto, con un prezzo medio di alloggio do 96 euro.

Per quanto riguardano le località che si sono piazzate davanti Roccaraso, Positano (Campania) ha un prezzo medio di alloggio di 658 euro, San Vito lo Capo (Sicilia) un prezzo di 129 euro. La terza classificata, Portofino (Liguria) ha un prezzo medio di 375 euro, mentre Maratea (Basilicata) 145 euro, Amalfi (Campania) 262 euro, Bormio (Lombardia) di 183 euro mentre Curmayeur (Valle d'Aosta) un prezzo medio di alloggio di 269 euro.

