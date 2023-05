Inaugurata in Via Vespucci la nuova palestra del Liceo Scientifico

Questa mattina il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis ha tagliato il nastro della nuova palestra della sede staccata del Liceo Scientifico Galilei di viale Vespucci. L'opera, il cui progetto risale al 2016, è costata alla Provincia 1,8 milioni di euro, grazie anche a fondi regionali. C'era grande attesa per la cerimonia odierna, la cui data era stata condivisa da tempo tra il presidente De Martinis, i rappresentanti d'istituto e il dirigente scolastico Carlo Cappello. Al taglio del nastro hanno partecipato anche il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli e l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli.

"Siamo molto felici di questo taglio del nastro, che rappresenta un momento di crescita non solo per questa scuola, ma per l'intera impiantistica scolastica del territorio - ha detto il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis - . Questa è una palestra all'avanguardia che i ragazzi del Liceo Galilei attendevano da tanti anni e oggi siamo contenti di aver dato a questa scuola un'opera che verrà utilizzata, non solo dagli studenti, ma anche dalle associazioni sportive locali.

Siamo felicissimi anche del lavoro svolto, da quando sono diventato presidente della Provincia, unitamente al settore tecnico e al dirigente Marco Scorrano, ci siamo impegnati al massimo per portare a compimento tutte quelle opere attese da tanti anni. Dopo l'inaugurazione della nuova palazzina del Marconi questo spazio rappresenta un altro prezioso tassello e prossimamente ce ne saranno anche altri come la palestra del Liceo D'Ascanio.

Abbiamo oltre 60 milioni da spendere nelle opere scolastiche per renderle più sicure. Devo fare un plauso all'azione sinergica tra il presente e il passato, partita nel 2018, con l'arrivo di un importante finanziamento, durante l'amministrazione del presidente Zaffiri, che mi ha preceduto. Io ho ereditato questa importante opera e sono soddisfatto di averla completata in tempi ristretti. Grazie anche ai tecnici della Provincia Alessandra Berardi e Raffaella Paolini e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante intervento, la Mic e Fabio Di Giovanni, il dirigente Cappello e il corpo docenti. Con l'avanzo di bilancio saremo pronti anche a regalare alla palestra l'attrezzatura necessaria per dare il massimo agli studenti".