IMPARA A PROTEGGERE

Entra nel vivo il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”



Progetto dedicato ai ragazzi, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e le Organizzazioni Nazionali e locali di Volontariato.

Dopo 3 anni di fermo dovuto alla Pandemia Covid, l’associazione VAL PESCARA Protezione Civile, aderendo al progetto, istituirà il suo 6° campo scuola dal giorno 30 Luglio al 5 Agosto, un campo situato nella città di Pescara e precisamente nell’oasi verde dell’Istituto Don Orione in Via Aterno.

Ragazze e ragazzi dai 10 ai 15 anni avranno la possibilità di acquisire ed ottenere le competenze basilari per essere un Volontario di Protezione Civile vivendo sulla propria persona l’esperienza del “Campo” affrontando tematiche quali Logistica, Orientamento, e tante altre. Dormendo in tenda, facendo gioco di squadra sempre seguiti dai Volontari ed i Responsabili della Protezione Civile vivranno un esperienza indimenticabile e formativa. L’organizzazione prevede inoltre numerose attività che saranno svolte all'interno del campo.

Partendo dai giovani è nostro fermo intento responsabilizzare la cittadinanza, affrontando in crescendo tematiche quali l’Antincendio Boschivo, il Servizio Nazionale della Protezione Civile, i Piani di Emergenza, e tante altre ad un solo scopo: sviluppare un senso civico di responsabilità e di rigore partendo dal mantra del volontario di Protezione Civile, ovvero Previsione e Prevenzione” tiene a specificare Antonio ROMANO, Presidente dell’associazione VAL PESCARA Protezione Civile.

Vi aspettiamo