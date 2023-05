Pescara-Entella, atteso il pienone all'Adriatico

Cresce l’attesa per la sfida valevole per i quarti di finale dei play off di Serie C tra il Pescara e l’Entella, di scena sabato sera (ore 20,30) allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Atteso il pienone di pubblico, con la prevendita dei biglietti a gonfie vele (Curva Nord già sold out nel tardo pomeriggio di oggi) e quota 10.000 spettatori che verrà di gran lunga oltrepassata.

Per i biancazzurri di mister Zdenek Zeman un appuntamento fondamentale, da affrontare con grande voglia e determinazione, pure considerando lo svantaggio del miglior piazzamento in griglia della compagine ligure guidata da Gennaro Volpe. Servirà una prestazione di spessore da condire possibilmente con un risultato positivo in vista della sfida di ritorno da giocare mercoledì 31 maggio a Chiavari.

Zeman, secondo le previsioni della vigilia, nel solito 4-3-3 dovrebbe affidarsi a Plizzari tra i pali, a Crescenzi, Pellacani, Melik e Milani sulla linea difensiva, a Rafia, Palmiero e Kraja a centrocampo ed al terzetto offensivo composto da Merola, Lescano e Delle Monache. Dall’altra parte due ex, Zappella e Paolucci.