A Montesilvano le telecamere non funzionano.

Un sistema di videosorveglianza che non funziona.

Questo è uno dei problemi che le case popolari in Via Rimini a Montesilvano presentano da tempo. Le difficoltà riscontrate in questa zona sono soprattutto dovute alle videocamere, mai funzionanti, le quali non possono essere utilizzate poiché versano in condizioni non ottimali che impediscono il loro corretto utilizzo.

Oggigiorno esse sono degli strumenti molto efficaci che, se messe in uso, possono aiutare a risolvere alcuni dei problemi presenti, come per esempio quelli di ordine pubblico.

La situazione era già stata evidenziata dai residenti che richiedono un soccorso immediato soprattutto a chi ne ha la competenza, ovvero il Comune.