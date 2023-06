Foggia-Pescara: vietata la trasferta ai residenti abruzzesi e niente maxi schermi per la città

A causa della forte rivalità tra le tifoserie di Foggia e Pescara, con le due squadre che si incontreranno domenica4 giugno alle ore 20:30 allo stadio Zaccheria di Foggia per il match d'andata delle semifinali dei Play-Off di Serie C, è stato disposto il divieto alla trasferta in Puglia a tutti i residenti abruzzesi.

Una decisione presa dal GOS, che probabilmente vieterà la trasferta dei tifosi del Foggia per la gara di ritorno dell'Adriatico (giovedì 8 giugno ore 20:30). Nella giornata di ieri si ipotizzava ad una possibile installazione dei maxi-schermi sia nella zona antistadio che presso Piazza Salotto per consentire ai tifosi di vedere tutti insieme la partita. Ipotesi subito bocciata, che ha scatenato la rabbia della Curva Nord, non solo sul divieto alla trasferta ma anche il “no” ai maxischermi.

I tifosi si recheranno domenica mattina alle ore 9:00 presso l'Hotel Ekk di Città Sant'Angelo con sciarpe e bandiere per sostenere la squadra di Zeman. Ecco il comunicato:"