Festa della Madonna dei Sette Dolori, Pignoli: "Giostre gratis per ragazzi di famiglie meno abbienti e diversamente abili del Don Orione"

Questa mattina a Pescara, nei pressi del luna park adiacente la Basilica della Madonna dei Sette Dolori, dove da oggi si svolgerà la tradizionale festa del primo week end di giugno, il capogruppo al comune di Pescara Massimiliano Pignoli nel corso di un incontro con la stampa ha illustrato l'iniziativa che è stata organizzata in occasione della festa dei Colli, con la possibilità delle giostre gratis per i bambini delle famiglie meno abbienti della città e per i ragazzi con disabilità seguiti dall'istituto don Orione.

"Anche quest'anno abbiamo voluto riproporre questa bella iniziativa delle attrazioni del luna park gratis per i bambini meno fortunati. Devo ringraziare ancora una volta i titolari delle giostre che hanno ancora una volta dimostrato una grande disponibilità e sensibilità a mettere a disposizione le attrazioni per i nostri ragazzi meno fortunati economicamente e che devono fare i conti con la disabilità e che sabato mattina dalle 9 alle 12 potranno passare qualche ora in spensieratezza e divertirsi gratuitamente sulle giostre che si trovano nella piazza adiacente il Conad alle spalle della basilica della Madonna dei Sette Dolori. Passare qualche ora di svago non può che fare loro bene e in questo momento storico dopo anni difficili dovuti al Covid, domani ci sarà la possibilità di divertirsi e di farlo in assoluta spensieratezza.

Chi non si può permettere di spendere qualche euro per far divertire i propri figli credo ha diritto a far passare qualche ora di divertimento ai loro bambini e per questo abbiamo voluto riproporre l'iniziativa dell'anno scorso che ci aveva visto ospitare anche un centinaio di bambini ucraini che erano a Pescara e Montesilvano. I titolari delle attrazioni ripeto sono stati eccezionali mettendo a disposizione tempo e sostenendo uno sforzo economico e a loro per questo va il mio più sentito ringraziamento.

Quest'anno ci sono delle giostre in più e più attrazioni rispetto agli anni passati con tre aree dedicate al luna park e possiamo dire che la festa della Madonna dei Sette Dolori è diventata la più grande festa di Pescara".