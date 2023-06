Verso Foggia-Pescara, Zeman: "Dovremmo stare attenti a quello che faranno"

Inizieranno domani sera le semifinali dei play-Off di Serie C. Il Pescara farà visita al Foggia di Delio Rossi, reduce dal passaggio del turno culminata con l'eliminazione del Crotone (1-0 allo Zaccherria e 2-2 in Calabria).

Per Zeman, grande ex della partita, non ci saranno causa squalifica Brosco, Palmiero e Milani. Questa la probabile formazione: 4-3-3 con Plizzari in porta; Crescenzi, Boben, Mesik e Cancellotti in difesa; a centrocampo Aloi con Rafia e Kraja mentre in avanti Delle Monache, l'ex Merola e Facundo Lescano, tornato dalla squalifica rimediata nel match d'andata dei quarti di finale contro la Virtus Entella. Queste le parole di Zdenek Zeman in conferenza stampa:

"La squadra sta bene, dopo tante partite ravvicinate qualcuno avrà accusato acciacchi e stanchezza. E' normale, fa parte del calcio e non ci sono problemi. Gli squalificati saranno sostituti-scherza il boemo-Aloi potrebbe avere la sua chance dal primo minuto. La base è una sola e andranno fatti dei cambiamenti. Crescenzi sta bene, è recuperato.

Foggia? Sono contento di tornarci, ho fatto 8 campionati che non sono pochi. Sia io che l'ambiente ci siamo presi delle belle soddisfazioni. Ci torno volentieri, ci tonai quando allenavo la Lazio quando Signori decise il gol dell'1-0 e con il Pescara vincendo allo Zaccheria. Sono partite divise in primo e secondo tempo, vedremo cosa accadrà nel primo tempo. Delio Rossi? Contro di lui feci qualche partita. Era un mio giocatore e capitano al primo anno di Foggia. E' un allenatore preparato, professionista e serio. Sono abituato nel vedere i tifosi del Foggia spingere la propria squadra. Speriamo sia un tifo corretto e noi dovremmo abituarci.

Dovremmo stare attenti a quello che faranno. Il Foggia è una squadra che durante l'anno ha avuto problemi, cambiare 4 allenatori non è normale e si vede che c'erano problemi. Se sono arrivati fin qua è perché ambiscono alla finale. Cuppone e Lescano sono due giocatori diversi, il primo è veloce mentre il secondo va sulla potenza. C'è anche Vergani. A Foggia ho tanti amici, abbiamo fatto la storia disputando 4 campionati di Serie A e Serie B. Qualcuno farà il tifo per me? Per me si, anche se sono foggiani.

Giusto negare la trasferta a Foggia? Per me non è mai giusto-continua Zeman-aspettandosi le ultime cose che sono successe nel mondo del calcio è pericoloso. Conosco il calore dei foggiani, che ogni tanto esagerano, così come conosco quelli dei pescaresi. Il primo tempo lo avranno loro in casa mentre il noi il secondo tempo lo avremmo noi. Speriamo che le due tifoserie si divertano pensando solo al gioco del calcio. Come mi immagino la partita di domani? Non me la immagino, so che inizierà sullo 0-0 e non sapremo come finirà."