Giostre gratuite alla Festa della Madonna dei Sette Dolori, Pignoli: "Un grande successo"

"Un grande successo che è andato oltre le più rosee aspettative. Sono stati quasi un migliaio i bambini che questa mattina hanno potuto divertirsi gratuitamente al luna park della festa della Madonna dei Sette Dolori.

Non ci aspettavamo così tanti bambini delle famiglie bisognose della nostra città e di quelli assistiti dall'istituto don Orione che hanno potuto passare qualche ora in spensieratezza grazie all'iniziativa che così come l'anno scorso ho organizzato grazie alla preziosa collaborazione con i titolari delle attrazioni e delle giostre del luna park adiacente il Conad".