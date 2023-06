Pubblicato il bando per presentare le domande d'iscrizione al Servizio del Trasporto Scolastico dell'anno 2023-24

Dal 5 giugno si possono presentare le domande per l'iscrizione, per l'anno scolastico 2023-24, al Servizio del Trasporto Scolastico per le seguenti scuole:

I.C. Pescara 1 – Primaria “G. Rodari”; I.C. Pescara 1 – Primaria “G. Rodari”; I.C. Pescara 1 – Primaria “I. Masih”; I.C. Pescara 1 – Primaria “Don Milani”; I.C. Pescara 1 – Secondaria di Primo Grado “U. Foscolo”; I.C. Pescara 7 – Primaria “Raffaele La Porta”; I.C. Pescara 9 – Primaria “Colli”; I.C. Pescara 9 – Primaria “Colli”.

Il modello per la domanda di iscrizione, con contestuale richiesta di esenzione o riduzione del 50% sulla tariffa, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pescara www.comune.pescara.it, tra le News e nella Sezione Servizio al Cittadino – Studiare - Servizio Ristorazione e Trasporto Scolastico. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 31 luglio 2023. La domanda potrà essere presentata esclusivamente in una delle seguenti modalità:

a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente; a mezzo raccomandata (farà fede il timbro postale di invio); tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@comune.pescara.it .

AVVISO PUBBLICO

DOMANDA DI ISCRIZIONE

DELEGA

UTILIZZO AUTONOMO