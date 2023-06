Pescara-Foggia: dopo la Curva Nord anche la Tribuna Adriatica e la Curva Sud sono sold-out!

Dopo la Curva Nord anche la Curva Sud e la Tribuna Adriatica sono andate sold-out per la gara di giovedì sera tra Pescara e Foggia, valevole per la semifinale di ritorno dei play-off. Nella giornata di oggi sono stati venduti 17 mila biglietti (compresi anche quelli di ieri per il diritto di prelazione riservato agli abbonati).

Battuto ufficialmente il record dello scorso 27 novembre, quando il Pescara affrontò la capolista Catanzaro e sugli spalti erano presenti ben 13 mila spettatori (di cui 1500 provenienti dalla Calabria con la Curva Sud riservata ai tifosi ospiti).

Ricordiamo che per la gara di giovedì è stata vietata la trasferta ai tifosi dei Satanelli residenti nella provincia di Foggia.