Multe stradali: nel 2022 Pescara ha incassato 6,3 milioni di euro

Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ha stilato una classifica sugli incassi dei Comuni Italiani ottenuti nel 2022 attraverso le multe stradali.

Secondo lo studio dell'associazione, Pescara si piazza all'11° posto con 6.3 milioni di euro incassati lo scorso anno attraverso le multe. Al primo posto c'è Milano con oltre 151,5 milioni di euro. Al secondo posto c'è la Capitale Roma con 133 milioni mentre Firenze 46,7 milioni. Seguono Bologna con 43,2 milioni di euro, Torino (40,4 milioni) e Genova (38,8 milioni),

Secondo il Codacons tra i capoluoghi che registrano invece i proventi più bassi troviamo Catanzaro, con poco più di 812mila euro incassati nel 2022, e Aosta (917mila euro). Tra i capoluoghi manca Campobasso (Molise), dato che entro il 31 maggio il Ministro non ha pubblicato il rendiconto. Considerate le principali 20 città italiane, i proventi delle multe stradali hanno raggiunto nel 2022 la ragguardevole cifra di 547 milioni di euro, con una crescita del 37,4% rispetto al 2021, quando le stesse città prese in esame dal Codacons incassarono in totale 398 milioni di euro.

Analizzando la rendicontazione fornita dai Comuni, nella quale si specificano anche i proventi derivanti dall’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento automatico della velocità, si scopre che è Firenze la regina italiana degli autovelox, con un incasso pari a 23,2 milioni di euro nel 2022, ossia la stessa cifra incamerata grazie a tutte le altre sanzioni emesse sul territorio comunale per violazioni al codice della strada. Seguono Milano con 12,9 milioni di multe tramite autovelox, e Genova con 10,7 milioni. A Napoli le multe inflitte dagli autovelox hanno garantito proventi per appena 18.700 euro.