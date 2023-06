Verso Pescara-Foggia, Zeman: Contento dei 20 mila tifosi allo stadio. Domani bisognerÃ  giocare per vincere"

"La squadra sta abbastanza bene visto che negli ultimi tempi ha giocato tante partite. Plizzari è a disposizione, ieri ed oggi si è allenato a pieno con noi. I 20 mila tifosi allo stadio? Sono contento, spero ci aiutino. Dovremmo farci aiutare con una prestazione. Se al posto mio ci fosse stato qualcun altro l'entusiasmo sarebbe stato lo stesso-afferma Zeman-la squadra ha fatto risultati e quando si gioca per qualcosa di importante la gente viene. E' vero che durante il campionato vennero in pochi ma l'appetito vien mangiando.

La formazione la darò domani, spero che ragazzi siano tutti a disposizione. All'andata il Foggia fece una buona partita ma noi siamo stati bravi riuscendo a proporre qualcosa. Bisognerà fare di più sperando che loro facciano di meno, il Foggia è una buona squadra con gente esperta mentre noi siamo troppo acerbi. Non so perché la squadra abbia cercato di gestire, forse spaventandosi ha cercato di mantenere il possesso senza pensare alla profondità del campo. Sulla rete del 2-2 forse c'era il fallo di mano anche se non si è lamentato nessuno. Se prendiamo gol brutti poi ci saranno pensieri brutti.

Cercheremo di giocare per vincere, anche lì dipenderà dallo stato mentale della partita. Bisognerà cercare di vincere così come ci proveranno anche loro. Tutti hanno lavorato bene, Cuppone dà l'occhio perché si muove di più anche se non sempre nei posti giusti. Non guardo l'età dei giocatori ma quello che secondo me possono dare alla squadra.

In porta gerarchie definitive? Abbiamo tre portieri bravi ma dovrò tirarne uno dal capello per metterlo in porta. Gyabuaa non è ancora pronto a causa di un problema alla caviglia mentre Desogus, rispetto all'inizio, ha un po' mollato. Dovrà ritrovare le motivazioni. Mi aspetto di fare i gol che servano per vincere, poi se ne faremo di più sarò contento. Questa squadra è stata costruita per attaccare, penso sia già stata costruita così. Voi parlate di Lescano e Cuppone ma aggiungo anche Vergani, un grande talento ma mancano le motivazioni.

Alla squadra non ho mai detto di difendere il risultato e tirarsi indietro, ma vincere e per farlo bisognerà attaccare perché gli avversari non si fanno i gol da soli e dipenderà se attaccheremo in modo giusto o sbagliato. Spero non serviranno i supplementari ed eventualmente vedremo i rigoristi.

I fischi di Foggia? La gente si dimentica, io ho dato tanto anche se i fischi non li ho sentiti. Potrei essere un po' più cattivo ma io a Foggia ho dato tanto e mantenere una squadra per 4 anni in Serie A non è poco, vedremo se ci riusciranno in futuro. Detto ciò a Foggia sono sempre stato bene. Cosa temo dell'avversario tatticamente? Non lo dico, altrimenti mi attaccano su quello.

Loro saranno stanchi ma è per mettere le mani in avanti. E' vero che hanno giocato qualche partita più di noi ma una squadra allenata non dovrebbe avere problemi. Il Pescara sta meglio e lo ha dimostrato? Lo deve dimostrare. La squadra non può sentirsi superiore visto che ha pareggiato. Ad oggi non abbiamo vantaggi visto che a Foggia ci hanno messo in difficoltà e sanno che sarà difficile. Salutare Delio Rossi? Ci ho ripensato, visto che sono più grande spetterebbe a qualcun altro."