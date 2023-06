Gelati Letterari 2023, riparte la stagione estiva della cultura a Pescara

Torna a Pescara la rassegna letteraria “Gelati Letterari” che, per questo 2023, raggiunge la V edizione alla terrazza del complesso balneare La Playa (Piazza le Laudi, 2).

Appuntamenti in programma ogni giovedì, il primo avrà luogo l’8 giugno alle ore 20,30 moderata da Florena Iavarone alla presenza dell'assessore alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota

“Come amministrazione comunale – afferma l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota – appoggiamo appieno i Gelati Letterari data la loro rilevanza culturale altamente importante per la città. Possiamo definirla una sperimentazione che riesce a coinvolgere tanti autori e appassionati di cultura che crea un’ottima occasione di confronto e aiuto per noi come l’amministrazione e rafforzare ancora di più la rete del libro e della lettura che stiamo sostenendo da tempo. Ringrazio in modo particolare – conclude l’assessore – l’associazione Borghi della Riviera dannunziana, è grazie a loro infatti se si riesce a sviluppare un percorso culturale per tutto il periodo estivo”.

In ognuna delle dieci serate saranno presentate nuove pubblicazioni di autori iscritti all’associazione I Borghi Della Riviera dannunziana.

Si parte dunque giovedì 8 ore 20,30 con: “La congiura dei cardinali” di Antonio Tenisci (Leone Editore); “Anemos” di Maria Elena Cialente (Edizioni Tabula Fati) e “Semplicità” di Maria Gabriella Ciaffarini (Costa Edizioni).

Gelati Letterari vede anche la collaborazione dell'associazione Nemesis presieduta da Leonardo Paglialonga, grazie al quale ogni giovedì si avrà l'opportunità di conoscere un artista che esporrà le proprie opere nell'ambito di "ARTE alla Playa 4”; giovedì 8 il primo ospite sarà il Maestro Mimmo Sarchiapone, Cavaliere al Merito della Repubblica, che terrà una lectio magistralis sull’arte incisoria.

Altro momento importante sarà “Viaggio della poesia o poesia in viaggio”, spazio curato da Manola Di Tullio durante il quale poeti e poetesse avranno la possibilità di recitare poesie di autori a loro cari trasportandoci in un viaggio poetico ed immaginario.

Si ringraziano le aziende che hanno creduto nel progetto e che credono nella divulgazione della cultura offrendo prodotti che saranno estratti durante le serate: Begin, Blanco, Mokambo, Bosco, D'Amico, Corfinio; si ringrazia anche il Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo.

L’evento gode del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo.