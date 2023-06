Pescara Sud: presentati i lavori per l'abbattimento dello svincolo "a trombetta" della circonvallazione

Questa mattina, nei pressi di Pescara Sud, sono stati presentati i lavori per l'abbattimento dello svincolo “a trombetta” della circonvallazione. Un'opera che consentirà l'accorpamento dei comparti 4 e 5 della Pineta dannunziana, anche grazie alla costruzione del nuovo tracciato di Via Pantini e l'eliminazione dell'attuale percorso di via della Bonifica che attraversa l’area verde.

Questa mattina erano presenti sul posto il Sindaco Carlo Masci, l'assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia, il presidente della Commissione Lavori Pubblici Massimo Pastore, il dirigente del settore Fabrizio Trisi e i rappresentanti della Pangea Scarl che eseguirà le opere. Presenti inoltre gli assessori Alfredo Cremonese, Adelchi Sulpizio e Isabella Del Trecco ed i consiglieri comunali Armando Foschi e Cristian Orta.

Un'operazione da 6,8 milioni di euro di cui 5,3 milioni destinati ai lavori. L'abbattimento dello svincolo “a trombetta” avverrà tra il mese di settembre e ottobre mentre il completamento dell'intervento entro un anno.