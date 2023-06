'Abruzzo Wine Experience': "Importante occasione di promozione"

"L’affermazione del ‘Modello Abruzzo’ è alla base della crescita esponenziale della qualità delle nostre produzioni vitivinicole. Un grande risultato frutto di politiche condivise basate su un’identità regionale comune e sull’esaltazione delle straordinarie peculiarità e dei valori autentici dei singoli territori”.

Così il vice presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, in occasione del ‘Grand Tasting’ l'iniziativa promossa dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo che rientra nel più ampio programma di Abruzzo Wine Experience 2023 e che fino a sabato coinvolgerà oltre 100 giornalisti italiani ed esteri in una serie di iniziative alla scoperta dei vini, dei territori e delle bellezze regionali.

“La manifestazione – afferma Imprudente – rappresenta un importante momento di promozione dei nostri vini, una vetrina che ne favorirà ulteriormente l’export, esaltandone i valori autentici. Grazie al ‘Modello Abruzzo’ – continua - siamo riusciti a valorizzare la grande varietà e le caratteristiche uniche di una regione ‘green’, naturalmente vocata a produzioni enologiche di pregio, grazie alla salinità del mare e alle influenze climatiche della montagna”.

Nel corso della giornata sono stati premiati cinque giornalisti dei media online e offline italiani ed esteri, nell’ambito del premio internazionale “Words of Wine - Parole di vino”, e due ristoratori giapponesi che hanno ottenuto i migliori risultati di vendita del Montepulciano d’Abruzzo nel loro Paese, in occasione del concorso “Montepulciano d’Abruzzo by the glass 2022”, organizzato dal Consorzio nel Paese nipponico nel mese di ottobre dello scorso anno.

“La costante crescita dell’export – conclude Imprudente - evidenzia l’apprezzamento per la qualità del vino abruzzese che è sempre più amato nel mercato estero e conferma il successo delle politiche di promozione che stiamo mettendo in campo in sinergia con il Consorzio di Tutela dei vini d’Abruzzo”.