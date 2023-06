Siero viso: tutto quello che devi sapere sul suo utilizzo e i suoi benefici

Una beauty routine completa dovrebbe prevedere l’uso di un siero viso, da scegliere in base al tipo di pelle, all’età e alla formulazione. In commercio è disponibile un’ampia gamma di soluzioni: da quelle idratanti a quelle anti-age, dalle rigeneranti alle illuminanti. Scopriamo i benefici di questo prezioso cosmetico e come inserirlo correttamente nella beauty routine.

Siero viso: scopri i benefici e l'importanza per la tua routine di bellezza

I sieri viso sono Formule cosmetiche dall’elevata concentrazione di attivi e sono straordinariamente efficaci nel preservare la bellezza e il tono della pelle. Da utilizzarsi prima della crema viso d’uso abituale, i sieri sono preziosi alleati della pelle e contribuiscono a combattere i segni del tempo, tonificare, rivitalizzare l’epidermide e a mantenerla idratata più a lungo.

I sieri sono progettati per garantire una risposta specifica a ogni tipo di pelle. Il loro uso costante permette di trattare le rughe così come le occhiaie, le macchie della pelle e la perdita di luminosità del volto, garantendo un risultato evidente già dalle prime applicazioni. Scopri su www.loreal-paris.it/cura-del-viso/siero-viso un’intera gamma di soluzioni.

I sieri viso offrono un’ampia varietà di benefici e vantaggi fra cui:

una migliore grana della pelle, grazie alla presenza di collagene e vitamina C, ideali per levigare e rassodare la pelle;

la riduzione delle dimensioni dei pori dilatati, ai quali si imputa la comparsa di imperfezioni;

l’idratazione della pelle secca, soprattutto in una zona delicata come quella del contorno occhi;

l’evidente miglioramento di occhiaie e rughe;

l’effetto lenitivo sulla pelle sensibile;

la visibile freschezza e idratazione;

la protezione dai radicali liberi e da possibili danni provocati da agenti esterni.

Come inserire il siero viso nella routine di bellezza

La routine di bellezza passa inevitabilmente anche attraverso il siero viso, da utilizzarsi dopo un’attenta operazione di detersione, l’applicazione del tonico, prima della crema viso per il giorno o la notte.

Prima dell’applicazione del siero è necessario detergere il viso, sfruttando l’uso di un prodotto come il latte detergente o l’acqua micellare. La detersione consente di aprire i pori e rimuovere dalla pelle lo sporco, mentre l’utilizzo successivo del tonico permette poi di chiuderli, riequilibrando il pH naturale della pelle, e preparandola all’applicazione del siero, che agirà in sinergia con la crema.

Il siero viso può essere inserito nella skincare routine della mattina ma anche in quella della sera Se nella beauty routine mattutina è preferibile inserire un siero antiossidante, che protegge la pelle dalle aggressioni esterne e dai radicali liberi, la sera è preferibile optare per un siero contenente acido ialuronico e retinolo, perfetti per idratare, rimpolpare e agire come anti rughe.

Il siero, scelto in base alle esigenze, all’età e alle caratteristiche della pelle, deve essere applicato con un leggero massaggio o picchiettando il prodotto in piccole quantità, e su tutto il viso. Il siero penetra nella pelle velocemente e, grazie a questa caratteristica, è in grado di veicolare la crema viso, da stendere ad assorbimento completo del siero.

La formula del siero viso è molto concentrata, e sono sufficienti poche gocce di prodotto da applicare in cinque punti strategici del viso quali la fronte, il naso, il mento e le guance, per poi passare alla fase del massaggio, senza dimenticare l’applicazione anche nell’area del collo.