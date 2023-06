Accadde oggi: 6 anni fa l'inaugurazione del Ponte Flaiano

Esattamente 6 anni fa, il 15 giungo 2017, venne inaugurato a Pescara il Ponte Flaiano per il transito ciclo-pedonale veicolare su ruote che attraverso la città adriatica e le due sponde del Fiume Pescara collegando via Gran Sasso con il complesso delle Torri Camuzzi e lo svincolo "Pescara Portanuova" della SS16 dir/C.

L'opera venne realizzata dall'ingegnere Enzo Siverio ricevendo il consenso popolare per il contributo architettonico allo skyline della città adriatica ed intitolata al noto scrittore e sceneggiatore nativo di Pescara grazie al contributo degli studenti della scuola Ennio Flaiano.

Secondo l'amministrazione comunale il Ponte Flaiano è uno delle opere cruciali per la viabilità al traffico. Realizzato in acciaio e cemento con una lunghezza di 85 metri, altezza 58 metri e larghezza di 28 metri, i lavori per la realizzazione del ponte partirono nel marzo del 2015per poi concludersi nel giugno del 2017 per una spesa totale di 13.100.000 euro con circa 8 milioni di finanziamenti da parte dell'Anas, società che si occupa delle infrastrutture stradali e autostrade nazionali.

Sul pennone è presente un frase dello scrittore che recita "Con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole", incisa su una pietra presa dalla Majella e scolpita da uno scultore Massimo Aceto di Lettomanoppello.