Ciclovia Adriatica: un nuovo tratto abruzzese

Buone notizie sul fronte dei percorsi ciclabili: lunedì 19 giugno sarà inaugurato il tratto di Ciclovia Adriatica sito nel Comune di Città Sant'Angelo che collega il ponte sul fiume Saline con il ponte sul torrente Piomba. Un'opera attesa da molti anni che permetterà ai ciclisti, in transito dal lungomare di Montesilvano a quello di Silvi Marina, di evitare la Strada Statale 16, molto trafficata e alquanto pericolosa.



A comunicarlo a FIAB Pescarabici è proprio il sindaco di Città Sant'Angelo, contattato diversi mesi fa per conoscere lo stato del progetto e per offrire la nostra consulenza tecnica sull'opera, a titolo gratuito, nell'interesse della collettività.

Il Direttore dei Lavori, Ing. Romano Sangiacomo, ha offerto la propria disponibilità all'ascolto, e abbiamo potuto suggerire alcuni importanti accorgimenti, che sono stati accolti. In particolare sulla segnaletica, di carattere nazionale, il logo Ciclovia Nazionale n. 6, Adriatica, e accortezze tecniche sull'innesto con un ramo di ciclabile esistente e sull'attraversamento in rotonda.



FIAB Pescarabici si era offerta anche di promuovere un raduno di bici in occasione dell'inaugurazione, ma lo scarso tempo di preavviso non ci permette di organizzare l'evento.

A partire da lunedì, chi vorrà potrà godere in autonomia il tracciato, immerso nella vegetazione compresa tra i due corsi d'acqua. Per il futuro auspichiamo che si trovi una soluzione per sistemare il ponte di collegamento con Silvi Marina, al momento chiuso al traffico e purtroppo privo di corsia ciclabile.



Noi restiamo sempre a disposizione delle amministrazioni per offrire il nostro contributo. A tal proposito segnaliamo che a breve sarà anche predisposto il documento di istanza alla Regione Abruzzo per sollecitare l'attuazione della normativa che prevede la redazione del piano Regionale della mobilità ciclistica, in collaborazione con lo stesso sindaco di Città Sant'Angelo, oltre ai sindaci di Pescara, Montesilvano, Chieti, Francavilla, Spoltore, San Giovanni Teatino.