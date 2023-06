Montesilvano: presentate le manifestazioni estive con duecento eventi gratuiti su tutto il territorio

E' stato presentato questa mattina il cartellone estivo delle manifestazioni, organizzato dal Comune di Montesilvano, con ben 200 eventi, tutti gratuiti e spalmati sull'intero territorio. Gli appuntamenti partiranno il 23 giugno con la Festa di San Giovanni dal borgo al mare per concludersi il 24 settembre con la passeggiata da Villa Carmine al Colle della Vecchia. Le date previste nel ricco programma sono state presentate dal sindaco Ottavio De Martinis, dall'assessore al Turismo ed Eventi Deborah Comardi, dall'assessore allo Sport Alessandro Pompei e dal presidente della commissione Turismo Adriano Tocco. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche i presidenti delle associazioni e delle Pro Loco di Montesilvano, il direttore di Porto Allegro Enrico Di Tillo e alcuni commercianti.

Tredici i big protagonisti degli eventi gratuiti a luglio e ad agosto al Teatro del Mare, sul lungomare e al Colle. Si parte il 7 luglio con gli Audio2, il 9 luglio toccherà alle cantautrici Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava, aprirà il concerto la cantautrice Lara Molino, il 25 luglio Le Vibrazioni, il 29 il cantautore Aiello, il 30 luglio il vincitore di Italia's Got Talents Antonio Sorgentone, il 4 agosto Ivana Spagna, l'11 agosto toccherà ai Tiromancino, il 13 agosto a Nesli e Crytical, il 14 agosto Tormento dei Sottotono, a Ferragosto al Teatro del Mare arriverà Alex Britti, mentre in spiaggia nell'area dell'ex Jova ci sarà Samuel dei Subsonica, si prosegue il 18 agosto con Anna Tatangelo e il 20 agosto con Alan Sorrenti al Colle. Tutte le serate previste nel cartellone si svolgeranno tra il Teatro del Mare, Largo Venezuela, il pontile di via Finlandia, Montesilvano Colle, area ex Jova Beach, i piazzali del Palacongressi e di Porto Allegro, il Parco Le Vele e viale Europa. L'isola pedonale sul lungomare ripartirà dal prossimo 29 giugno.

Tra i principali Festival: Oltre le parole, Letteratura musica e cultura dal 14 al 16 luglio largo Venezuela; Diorama Musica, arte e territorio dal 18 al 20 agosto al belvedere di Montesilvano Colle; il Festival del Fumetto Pescara Comix & Games dall'8 al 10 settembre al Pala Dean Martin. Il 5 agosto a Piazza Galli (Montesilvano Colle) torna il Premio Dean Martin, giunto alla 15esima edizione.

Tra le rassegne estive: Summer Family per le famiglie e i bambini con musical e giochi dal 3 luglio al 17 agosto nel piazzale di Porto Allegro; I Colori del Cinema dal 15 luglio al 19 agosto viale Europa; i Concerti all'Alba il 24 giugno e il 23 luglio alle 5,30 nell'area ex Jova Beach; Detto in dialetto, rassegna dialettale, dal 14 al 22 luglio a piazza Calabresi (Colle).

Tra le serate più divertenti La Corrida domenica 6 agosto al Teatro del Mare. Per i più piccoli La Notte del Birillo il 1° luglio sul lungomare, torna a luglio e ad agosto il Mercatino dei Bambini nel piazzale del Pala Dean Martin, curato dall'Associazione Amare Montesilvano. Il 29 giugno in Largo Venezuela si svolgerà Abruzzo a Stelle e Strisce; il 13 luglio e il 3 agosto le interessanti Visite guidate al borgo di Montesilvano Colle e la rievocazione storica; il 7 agosto al Teatro del Mare Abruzzo tra Folk e Pop. Il 12 e 13 giugno @justgio e il 14 e 16 luglio due appuntamenti con i blogger del momento @acchiappamappa per #tripinMontesilvano. Emozioni a non finire con le Fontane Danzanti il 23 agosto al Pala Dean Martin.

E' previsto anche un appuntamento tra musica e solidarietà il 6 luglio al Teatro del Mare con I lupi della Maiella e La Casa di Cristina in concerto.

Per gli eventi sportivi dal 3 al 9 luglio dell'area ex Jova Beach Tappe Gold del Campionato Italiano di Beach Volley; dal 21 al 23 luglio Teatro del Mare torna il Torneo di basket in Memoria di Marco Zitella. Sono previste al Parco Le Vele sul lungomare e in viale Europa delle serate danzanti per tutte le età. Inoltre, concerti della scuola di musica e teatro, street food, serate di cabaret e sagre parrocchiali. Soddisfatto il sindaco De Martinis:

"Fin dall'inizio del mandato la nostra amministrazione comunale ha cercato di rendere la città più attrattiva, non solo per i cittadini, ma anche per coloro che la frequentano come turisti. Ad oggi possiamo affermare che ci siamo riusciti visti i dati sui turisti che aumentano di anno in anno. In tanti hanno iniziato ad amare Montesilvano come non mai, noi abbiamo sottolineato le caratteristiche di un territorio che presenta tante peculiarità dal mare al colle con l'intento di incrementare le presenze. Abbiamo puntato sugli eventi investendo per l'estate risorse in più e siamo certi che la nostra isola pedonale e tutto il territorio sia diventato un punto di riferimento della nostra regione, molto amato e frequentato, un luogo dove divertirsi, vivere momenti spensierati e dove trascorrere serate all'insegna della cultura, dello sport e della buona musica. Con questo nutrito cartellone cercheremo di superare i visitatori dello scorso anno che si sono attestati intorno ai 550 mila. Al momento, nonostante il cattivo tempo, con il contributo degli eventi sportivi destagionalizzati abbiamo raggiunto cifre da record. Oltre alla distribuzione delle brochure negli stabilimenti balneari, negli alberghi e negli esercizi commerciali abbiamo già provveduto ad inserire tutti gli appuntamenti del cartellone estivo nella nostra app comunale, "Montesilvano Smart", dando la possibilità ai cittadini e ai turisti di essere aggiornati sugli eventi qualche giorno prima e con un recall il giorno stesso. In questo modo ci sarà una comunicazione più capillare per tutti".

L'assessore Comardi ha illustrato ai presenti l'intero calendario:

"Montesilvano conferma ancora una volta la sua vocazione turistica e la vivacità con una serie di eventi dalla marina al colle e sarà impossibile annoiarsi. Tutti gli appuntamenti, oltre duecento, sono stati realizzati in collaborazione con tante realtà cittadine che hanno lavorato per accompagnare cittadini e turisti per tre mesi. Manifestazioni che saranno completamente gratuite e aperte al pubblico. Vogliamo che tutti possano godere dello spettacolo di artisti straordinari e di appuntamenti nelle sere d'estate senza che qualcuno debba rinunciarvi per motivi economici. Per questo abbiamo fatto un grande lavoro di squadra per arrivare a questo obiettivo: il cartellone estivo è ricco, vario ed è davvero molto interessante. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per l'organizzazione e per regalare momenti unici alla città e ai visitatori".

L'assessore Pompei ha annunciato alcuni eventi sportivi e altri riservati ad un pubblico giovane:

"Questo cartellone offre tante iniziative per i giovani e giovanissimi: dai concerti di artisti come il nostro Crytical, passando per tanti altri artisti investendo in questi anni sugli eventi giovanili. Abbiamo tante date importanti con Samuel dei Subsonica, Tormento dei Sottotono, Aiello, Nesli e molti altri nel Diorama Festival".

Il consigliere Adriano Tocco, infine, ha annunciato un evento importantissimo per Montesilvano: