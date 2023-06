Altre Scritture

voci immagini cuori e storie

A Pescara, un progetto innovativo di scrittura creativa

per diversamente abili

Sabato 24 giugno dalle 17 presso la sede di Ci vuole un Villaggio aps (Via Villetta Barrea 24). Presentazione, in anteprima nazionale del libro “Altre Scritture – voci immagini cuori storie” edito da LFA Publisher, curato da Beniamino Cardines in collaborazione con La Casa di Cristina OdV/ETS.

Il libro testimonia l’esperienza di un laboratorio di scrittura creativa attivo da anni. Un progetto innovativo di scrittura, letteratura e lettura espressiva, ideato e pensato per i ragazzi e ragazze diversamente abili. Promosso da La Casa di Cristina OdV/ETS, realizzato presso la sede di Ci vuole un Villaggio aps a Pescara. Il laboratorio “Ooops! (scrittori speciali)” è curato-ideato da Beniamino Cardines (scrittore e giornalista), in collaborazione con LFA Publisher (Italia-Spagna), AP/ArteProssima-pinacoteca d’arte contemporanea, Bibliodrammatica aps, OL//OfficineLetterarie aps. Realizzato con il contributo del Comune di Pescara.

Francesca Crescenti, presidente La Casa di Cristina OdV: “Abbiamo incontrato le famiglie, le abbiamo ascoltate e con loro immaginato questo progetto-laboratorio che da una parte stimola creativamente i ragazzi e le ragazze, dall'altra li accompagna in un percorso di educazione al linguaggio, orientamento e coscienza critica, aiutandoli a esprimersi e dando continuità formativa alla loro preparazione culturale (long life learning).”

Hanno scritto per Altre Scritture:

Carlo Masci (Sindaco di Pescara) - Stefania Catalano (docente, consigliere comunale a Pescara) - Marco Eugenio Di Giandomenico (Critico d’Arte Contemporanea, Teorico dell’Arte Sostenibile) - Giovanni D’Alessandro (scrittore, giornalista, critico letterario) - Donato Fioriti (Dir. Radio Luce Abruzzo INBLU2000, Dirigente FIGEC/Federazione Italiana Giornalismo, Editoria, Comunicazione) - Esmail Mohades (scrittore, giornalista) - Pietro Santoro (scrittore, giornalista, responsabile comunicazione per LFA Publisher) - Alberto Raffaelli (docente, amministratore del gruppo Facebook Segnalazioni Letterarie) - Domenico Trozzi (già Generale della Polizia di Stato, Fondatore di Prossimità alle Istituzioni, e di Cavalieri Erranti aps) - Antonio Lera (psicoterapeuta, poeta) - Corrado Maria Armeri (Gran Maestro del Sovrano Ordine Templare) - Marco Schiavone (presidente di ERACLE Templari Federiciani aps - Protezione Civile Abruzzo F.I.S.A.) - Angela Curatolo (giornalista, direttrice responsabile di www.giornaledimontesilvano.com) - Patrizia Splendiani (counselor relazionale a indirizzo mediacomunicativo®) - Francesca Di Giuseppe (giornalista sportiva, blogger) - Annamaria Acunzo (docente, sommelier, dirigente Cipas Abruzzo) - Adriano Segarelli (artista visivo, scrittore) - Alessandra D’Ortona (docente, artista visiva) - Antonio Foti (scrittore) - Raffaella Bonazzoli (artista visiva) - Carmen Padalino (Presidente di Cavalieri Erranti aps) - le ragazze e i ragazzi del Servizio Civile e Roberta Pagliuca (responsabile comunicazione per La Casa di Cristina OdV/ETS) - Beniamino Cardines (scrittore, giornalista).